19 Tote nach Schnellstraßen-Einsturz in China

Seit Tagen gibt es in der Region teils heftige Regenfälle. Nun ist es in Südchina zu einem schweren Unfall mit Todesopfern gekommen.

Peking (dpa). Bei dem Einsturz einer Fahrbahn auf einer Autobahn in der Provinz Guangdong in Südchina sind 19 Menschen ums Leben gekommen. Wie der chinesische Staatssender CCTV berichtete, wurden nach dem Einsturz am frühen Mittwochmorgen zudem 30 Menschen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Auf Bildern in sozialen Medien war eine Autobahn zu sehen, die an einem Hang entlangführte. Eine Fahrbahn war teilweise eingestürzt und weggerissen. Außerdem waren zerstörte Autos zu sehen, die offenbar von der Fahrbahn den Hang hinuntergestürzt waren. In der Region gibt es seit Tagen teils heftige Regenfälle.

Der eingestürzte Straßenabschnitt war laut CCTV etwa 18 Meter lang und hatte eine Fläche von etwa 184 Quadratmetern. Nach dem Unfall waren rund 500 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und anderen Behörden mit den Bergungsarbeiten beschäftigt. Die Unfallursache wird derzeit untersucht.