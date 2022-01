Es gibt ihn wieder: den Cliffhanger am Ende des mittlerweile dritten Falls des Saarbrücker Ermittlerduos Adam Schürk (Daniel Sträßer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov). Und wieder erinnert die letzte Szene dieser „Tatort“-Miniserie an Inszenierungen in Netflix-Serien wie „Better Call Saul“.