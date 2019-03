Knapp 60 Vereinsdelegiere aus dem Kanuverband Rheinland folgten der Einladung ihres Verbandes zum Kanutag 2019, der im Bootshaus des Neuwieder Wassersportvereins (NWV) an der Rheinbrücke veranstaltet wurde.

In seiner Begrüßung führte der Präsident Michael Weber unter anderem aus, dass der Kanuverband Rheinland am 8. April 1951 in Neuwied gegründet wurde und die Deichstadt somit eng mit dem ...