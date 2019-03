Für die Vorschulkinder der St. Christophorus Kindertagesstätte ging es kürzlich zur Schreinerei Oscar in Steinebach.

"Urs Bauer zeigte uns die großen Maschinen in seiner Schreinerei. Jedes Kind durfte einmal die große Säge an- und ausmachen und alle waren überrascht wie laut es war. An einer ...