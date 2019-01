In der Schülerbücherei der Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus wurden mit Unterstützung der Stadt Koblenz gemütliche Leseecken eingerichtet.

Kinder und Jugendliche zum Bücherlesen zu bewegen, ist nicht immer einfach. Das gilt natürlich auch an der Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus in der Weißergasse. Um die Lust auf das Lesen zu ...