Nürburg: Eine Burg für Fernglas und Kamera (mit RZ-Drohnenvideo)

Aus unserem Archiv

Nürburg

Autofahrer, kommt ihr zur Nürburg – so folgtet ihr sicher den Schildern zum Nürburgring. Die Anfahrt durch die schöne Eifel ist nicht das, was gemeinhin unter spektakulär verstanden wird. Das wäre dieser Landschaft auch nicht angemessen. Die Eifel ist kein Blender, sondern ruht in sich, so wie ihre Bewohner. Video und Fotos aus der Luft gibt es von unserer RZ-Drohne.