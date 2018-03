TVB Nassau ist nach zwei Siegen Platz eins nicht mehr zu nehmen

Kein Teaser vorhanden

Nassaus Talent Niko Unterlöhner sammelte gegen die Mainzer Reserve weitere wichtige Spielpraxis.

Foto: Andreas Hergenhahn

TVB Nassau – 1. FSV Mainz 05 II 9:3. Die Rheinhessen waren meilenweit von der Form der Hinrunde entfernt, als sie dem TVB den bis dato einzigen Punktverlust beibrachten. "Schade, wir hatten uns auf ein hartes Match gefreut und wollten die Scharte unbedingt ausmerzen", so TVB-Macher Erwin Gabel. So trat der FSV ohne seine drei Topleute Fiquitiva, Bielinski und Sonn an und stand mit seiner Formation auf verlorenem Posten. Dominik Remy, der sich am Vorabend der Partie im Training eine leichte Fußverletzung zugezogen hatte, unterlag in einem spannenden Spiel Christian Tomoski. Der Rest lief weitgehend glatt ab.

TTC Maischeid – TVB Nassau 2:9. Ohne den in Nassau bei den Spielen um die Regions-Vorrangliste des Nachwuchses weilenden Erwin Gabel feierten die Nassauer auch im Westerwald einen glatten Erfolg, der den Staffelsieg in trockene Tücher brachte. Erneut hatte der Favorit nur wenig Gegenwehr zu brechen, denn auch die Maischeider traten ohne ihre etatmäßigen Nummer zwei, drei und vier an. "Wir sind so unserer Favoritenrolle deutlich gerecht geworden und haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten", berichtete TVB-Mannschaftsführer Christian Schanne nach dem Ende der etwas mehr als zwei Stunden dauernden Begegnungen.

Für die beiden Maischeider Ehrenpunkte sorgte vor 25 Zuschauern der in Nauort wohnende Ex-Grenzauer André Britscho, der in der Rückrunde nach wie vor ungeschlagen ist und den beiden TVB-Topspielern Michal Vavra und Christian Schanne jeweils mit 3:0-Sätzen das Nachsehen gab. "Ansonsten haben wir uns klar behauptet", bilanzierte Schanne, der auch ein dickes Lob für Talent Jan Herschel parat hatte. "Jan hat stark gespielt und sich verdient durchgesetzt."

TVB Nassau – Mainz 05 II 9:3. Ergebnisse: Michal Vavra/ Christian Schanne – Christian Tomoski/Thomas Stollenwerk 11:8, 11:8, 11:6; Zdenek Zaspal/Niko Unterlöhner – Michael Silhak/Orazio Amaru 5:11, 7:11, 15:17; Dominik Remy/Markus Beckmann – Marco Gottwald/David Weber 11:9, 11:9, 13:11; Vavra – Amaru 11:7, 11:3, 11:2; Schanne – Silhak 11:3, 11:3, 14:12; Zaspal – Gottwald 11:6, 11:8, 4:11, 11:8; Remy – Tomoski 9:11, 11:8, 5:11, 11:9, 7:11; Beckmann – Stollenwerk 11:5, 11:6, 11:8; Unterlöhner – Weber 3:11, 8:11, 8:11; Vavra – Silhak 11:2, 16:14, 7:11, 11:2; Schanne – Amaru 11:5, 11:6, 11:5; Zaspal – Tomoski 14.12, 11:8, 11:7.

TTC Maischeid – TVB Nassau 2:9. Ivo Wagner/Tom Krzeminicki – Zdenek Zaspal/Jan Herschel 11:7, 11:5, 8:11, 12:14, 7:11; André Britscho/Marius Spohr – Michal Vavra/Christian Schanne 9:11, 7:11, 5:11; Maximilian Schneider/Michael Peters – Dominik Remy/Markus Beckmann 8:11, 5:11, 7:11; Britscho – Schanne 11:6, 15:13, 11:5; Spohr – Vavra 1:11, 7:11, 5:11; Wagner – Remy 4:11, 9:11, 9:11; Schneider – Zaspal 3:11, 2:11, 4:11; Peters – Herschel 8:11, 10:12, 8:11; Krzeminicki – Beckmann 6:11, 3:11, 1:11; Britscho – Vavra 11:7, 11:5, 11:6; Spohr – Schanne 3:11, 5:11, 5:11.

