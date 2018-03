Der lange Schatten von Stalingrad: Warum das Schicksal eines Soldaten seine Nachkommen nicht loslässt

Auguste Dohle ist gerade mal Ende 20, als ihre Seele stirbt. Innere Emigration. Ein stiller Tod, obwohl sie noch rund 30 Jahre zu leben hat. Niemand weiß, wann genau der Gedanke in ihr reift, dass ihr geliebter Mann nicht mehr zurückkommt. Im schicksalhaften Winter 1942/43? Zum Kriegsende, als immer noch jedes Lebenszeichen von Wilhelm Dohle fehlt?

Nach den schweren Kämpfen bleibt von Stalingrad nicht mehr als eine Trümmerwüste. Mittlerweile ist die Stadt längst wieder aufgebaut. Doch die Wunden sind auch 75 Jahre nach der Schlacht noch nicht verheilt. Foto: dpa

Sicher ist nur, dass irgendetwas in der jungen Frau zerbricht, das nicht mehr zu heilen ist. Bis zu ihrem Tod. Ein Trauma, das die disziplinierte und lebenslustige Sauerländerin in einen emotionalen Greis verwandelt. „Sie hat sich gehen lassen“, sagt ihre Enkelin Roswitha Stracke. Auguste Dohle entflieht in ihre eigene Welt, droht zu verwahrlosen. Dabei ist sie gerade erst wieder Mutter geworden. Doch die Kinder bleiben sich oft selbst überlassen. Verwandte und Nachbarn müssen einspringen. Plötzlich ist ihr Sohn Familienoberhaupt. Mit sieben Jahren. Roswitha Strackes Vater. Auguste Dohle selbst bricht alle Kontakte ab. „Sie hat nichts mehr interessiert“, erinnert sich die Enkelin. „Sie ist praktisch nicht mehr aus dem Haus gegangen.“

Einmal noch, da rafft sie sich auf, lässt ihren Mann für tot erklären. Das ist 1953. „Das hat sie aber nur getan, weil sie sonst keine Witwenrente erhalten hätte“, betont Roswitha Stracke. Auguste Dohle klammert sich an die Kinder. Verlustangst. Ein Sohn muss bis zu ihrem Tod in den 70er-Jahren zu Hause bleiben. „Das wäre heute auch niemandem mehr zuzumuten“, sagt Roswitha Stracke, deren Vater der düsteren Stimmung im Elternhaus früh entflieht. Und den die Vergangenheit doch immer wieder einholen wird. Stalingrad.

In den Trümmern von Stalingrad verblutet eine ganze Generation junger deutscher und russischer Soldaten. Foto: dpa

Roswitha Stracke wuchtet einen dicken Ordner hervor. Das Vermächtnis ihres Vaters, der vor rund 15 Jahren gestorben ist. „Das kann man doch nicht wegwerfen“, sagt die Tochter mit Tränen in den Augen. Der Ordner erzählt ein bedrückendes Kapitel Familiengeschichte. Am Anfang stehen Feldpostbriefe. Verfasst von einem Mann, den Roswitha Stracke nie persönlich kennengelernt hat. Wilhelm Dohle wird im Sommer 1942 eingezogen. Danach geht's nach Russland. 6. Armee. Ein Himmelfahrtskommando. Aber das weiß der damals 31-Jährige natürlich nicht. Noch nicht.

Am 19. November 1942 starten die Russen ihre Gegenoffensive und schließen die 6. Armee in Stalingrad ein. Nach rund neun Wochen müssen die Deutschen kapitulieren.

„Mein Opa hat fast jeden Tag nach Hause geschrieben“, sagt seine Enkelin, die die handschriftlichen Briefe Dutzende Male gelesen hat. Wie viele es genau sind, hat sie nicht gezählt. Vielleicht 50. Alle in gestochen scharfer Schrift. Auch nach nunmehr 75 Jahren geben sie noch einen guten Eindruck vom Charakter ihres Schreibers. „Er konnte sich gut ausdrücken“, sagt seine Enkelin. „Großvater war streng, ermahnte die Kinder immer zu Gehorsam gegenüber ihrer Mutter und fleißigem Lernen.“

Angriff einer russischen Einheit während des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1942 bei Stalingrad.

Foto: dpa

Wilhelm Dohle ist niemand, der jammert oder klagt. Von Kritik ganz zu schweigen. Auch dann nicht, als sich die Katastrophe abzeichnet. „Hier ist alles ein Trümmerhaufen“, schreibt er. Aber kein Wort über den unerträglichen Hunger, die beißende Kälte, den Tod, der überall lauert. „Er fürchtete wohl, dass die Briefe sonst nicht durch die Zensur gekommen wären“, vermutet Roswitha Stracke. Aber er will die Angehörigen zu Hause auch nicht belasten. Nur selten schimmern zwischen den Zeilen die harten Kämpfe um Stalingrad durch. Da ist von seiner „Feuertaufe“ die Rede, als es ihm „teuflisch bang“ ist. Vor allem aber will er wissen, wann er endlich Vater geworden ist. „Liebe Guste“, schreibt er am 26. Dezember 1942 sehnsuchtsvoll. „Nun mal zu unserem kleinen Erdenbürger: Wie heißt er?“ Ist es ein Mädchen, wie er es sich gewünscht hat? Er wird es nie erfahren, obwohl seine kleine Tochter schon am 1. November 1942 auf die Welt gekommen ist. Denn seit sich Ende November der Ring um die 6. Armee geschlossen hat, kommt kaum mehr Post in den Kessel hinein. Und nach dem 26. Dezember schließlich auch keine mehr raus. Zumindest nicht die von Wilhelm Dohle. „Vergesst das Beten nicht, dein Willi“ – so endet sein letzter Brief. Feldpostnummer 10.390 D. Es sind die letzten Worte von Wilhelm Dohle. Danach verliert sich die Spur des 31-Jährigen im Dunkel der Geschichte. Die quälende Ungewissheit wird seine Familie wie ein dunkler Schatten nie mehr loslassen. Bis in die dritte Generation – bis heute.

Deutsche Soldaten nach ihrer Kapitulation am 2. Februar 1943.

Foto: dpa

„Stalingrad war bei uns immer ein Thema“, erinnert sich Roswitha Stracke. „An Weihnachten hörten wir immer Radio Norddeich.“ Über den Sender werden damals Grüße in die ganze Welt verschickt. Meldet sich der Verschollene vielleicht doch noch? „Mein Vater hat wirklich jeden Augenblick seines Lebens immer wieder auf weitere klärende Post über den Verbleib seines Vaters gewartet und jeden Zeitungsartikel über Stalingrad gelesen. Alles in der Hoffnung, Näheres zu erfahren“, sagt Roswitha Stracke. Auch Jahrzehnte nach dessen letztem Lebenszeichen. Könnte Wilhelm Dohle in Russland nicht eine neue Frau kennengelernt und ein neues Leben begonnen haben? Von außen betrachtet ein abstruser Gedanke. Doch der Sohn klammert sich an jeden Strohhalm. „Mein Vater hatte sogar mal die Idee, in die DDR zu ziehen. Die hatten ja bessere Kontakte zur Sowjetunion.“ 1977 nimmt er schließlich Kontakt zum Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes in München auf. Die Antwort ist ernüchternd: „Im Kessel verschollen.“ Kein Grab zum Trauern, keine Erkennungsmarke. Mehr wird er bis zu seinem Tod nicht erfahren. Quälende Ungewissheit.

Überlebende deutsche Soldaten verlassen nach der Kapitulation Stalingrad.

Foto: dpa

Beileibe kein Einzelfall. Noch immer sind 1,3 Millionen deutsche Schicksale aus dem Zweiten Weltkrieg ungeklärt. Auch nach mehr als 70 Jahren gehen pro Jahr noch fast 9000 Anfragen beim Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes ein. „Zuletzt vor allem auch aus der Enkelgeneration“, hat der Historiker Christoph Raneberg festgestellt, der die Dokumentation am Suchdienst-Standort München leitet. Die Erfolgsquote liegt bei etwa 40 Prozent. Neue Erkenntnisse ergeben sich in den 90er-Jahren, als die alten sowjetischen Archive geöffnet werden.

Auch im Fall Dohle. Ein deutscher Soldat erinnert sich gegenüber den Russen, dass der 31-Jährige Anfang Januar 1943 in Gefangenschaft geraten ist. „Aber er wurde dann nicht mehr offiziell registriert“, sagt Roswitha Stracke. Ist er verhungert? An Entkräftung gestorben, wie so viele andere Deutsche, die halb tot in die Gefangenschaft wanken? Oder seinen Verletzungen erlegen? Laut des Gutachtens des DRK lässt sich zumindest sein vermutlicher Sterbeort rekonstruieren: Infrage kommt das Lager Beketowka, nahe Stalingrad. Vielleicht liegt sein Grab auch in Krasnoarmeisk, Frolowo oder Dubowka. Die Ungewissheit bleibt. „Es fehlt etwas Greifbares“, sagt seine Enkelin. „Ich hoffe, dass man irgendwo seine Marke findet.“

Roswitha Stracke hat das schwere Erbe angetreten, will das Andenken bewahren. „Mein Vater hat die Briefe gehortet und mir immer ans Herz gelegt, mehr über den Verbleib seines Vaters rauszufinden“, erzählt sie. Irgendwann will sie auch mal an den Ort der Tragödie fliegen. Wolgograd. „Wenn ich es mir leisten könnte.“ Dann könnte sich der Kreis vielleicht endlich schließen. 75 Jahre nach der Schlacht. Dirk Eberz