Wenigstens eine Medaille wollte Friedhelm Adorf bei den Leichathletik-Weltmeisterschaften der Senioren im spanischen Malaga holen, wenn es nicht anders gehe, dann zur Not auch mit der Staffel. Genau so kam es dann auch, denn Not herrschte beim M 70-Athleten aus Heupelzen ziemlich früh. Im Vorlauf über 100 Meter verspürte Adorf plötzlich Schmerzen im linken Oberschenkel – eine hartnäckige Zerrung, die ihn die gesamte Veranstaltung über hemmte. Seine Hoffnungen ruhten damit letztlich auf dem abschließenden Staffel-Wettbewerb über 4 x 400 Meter, bei dem Schlussläufer Günter Hartung das Staffelholz im Ziel und 4:57,49 Minuten nach dem Startschuss gegen die Silbermedaille einlöste.

„Es ist das Leid eines jeden Leistungssportlers“, meinte Friedhelm Adorf hinterher, „alle Massage und Physio brachten keine Besserung“. Dass er dennoch in der Lage war, als dritter Läufer nach Jürgen ...

Lesezeit für diesen Artikel (267 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

