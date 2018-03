Machtlos vor den Mächtigen

Nein, dieses Urteil kann niemanden verwundern, der um die Interessenverflechtungen zwischen Politik, Wirtschaft und der lukrativen Welt des Sports weiß.

Mit seiner Weigerung, dem russischen Staatsdoping die Rote Karte zu zeigen und vom Olymp zu verbannen, hat sich das IOC mit Wegdelegierer und Putin-Intimus Thomas Bach an der Spitze endgültig als fünfte Kolonne Moskaus entlarvt. Die Chance, seinen vollmundigen Beteuerungen von einer Null-Toleranz-Politik endlich mal Taten folgen zu lassen, hat Bach jämmerlich vertan.Klar, für den IOC-Boss galt es abzuwägen zwischen kollektiver Strafe und individuellem Recht. Bei einem Komplett-Bann wären dem IOC sicher etliche Klagen ins Haus geflattert. Das juristische Theater hätte womöglich das Spektakel in Rio überlagert. Ausgerechnet jetzt, wo Bach und Co. doch so sehr nach einer glanzvollen Veranstaltung lechzen in Zeiten ständig neuer Dopingenthüllungen, die dem IOC jeden Tag aufs Neue das eigene Versagen vor Augen führen.

Der endgültige Kotau vor Kreml-Chef Wladimir Putin indes, der den Sport wie kein Zweiter für seine Zwecke zu instrumentalisieren versteht, ist der Ausschluss der Whistleblowerin Julia Stepanowa. Sie erfülle die "ethischen Anforderungen" nicht. Woher kennt das IOC eigentlich den Begriff Ethik?