„Kleine Schönheitsfehler darf man sich im Alter schon mal erlauben“, schreiben die routinierten Volleyballer des VC Lahnstein auf der Facebook-Seite des Vereins augenzwinkernd und spielen damit auf die 1:3-Niederlage am letzten Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim TV Bad Salzig an. Die Selbstironie ist begründet: Schon vor der ersten Angabe war klar, dass die Lahnsteiner Meister werden und in der kommenden Saison wieder eine Etage höher in der Regionalliga aufschlagen dürfen. Dorthin könnten ihnen die Bad Salziger folgen, sie haben sich durch den Viersatzerfolg (18:25 25:19 25:21 25:20) Platz zwei und damit die Teilnahme an der Relegation gesichert.

„Wir haben eigentlich ganz gut gespielt, vor allem zu Beginn“, fand Rafael Heilscher, der Spielertrainer des VC Lahnstein. „Aber Bad Salzig hat einen tollen Tag erwischt und war einfach besser.“ ...

