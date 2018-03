Bad Salzig erwartet schlechte Verlierer

Nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage beim TuS Gensingen wollen die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig im Heimspiel am Samstag (19 Uhr) gegen den Aufsteiger VC Mainz wieder drei Punkte einfahren. Im Hinspiel beim 3:1 des TV erwiesen sich die Hauptstädter als schlechter Verlierer, legten nach dem Spiel Einspruch ein, weil Trainer Lutz Kasper als Zuschauer von der Tribüne sein Team anfeuerte.

„Wir haben das Spiel klar gewonnen“, so TV-Sprecher Walter Breitbach, „die Mainzer haben dann im Nachgang diesen Eintrag im Spielberichtsbogen hinterlegt. Das Verhalten von Zuschauern darf im Spielbericht gar nicht erwähnt werden, vor allem dürfen sie nicht persönlich genannt werden. Das war an Unsportlichkeit nicht zu überbieten, was sich hier der Mainzer Schreiber erlaubt hat“, kann Breitbach heute noch den Kopf schütteln über diesen schlechten Versuch, an die Punkte zu kommen. „Die Staffelleitung hat diesen Einspruch natürlich abgewiesen, aber in den Wochen bis zu der finalen Entscheidung war das immer ein Thema, dass uns amüsierte, aber teils auch Kopfschütteln verursachte.“