Bad Salzig bewahrt seine weiße Heimweste

Aus unserem Archiv

Boppard

Vier Heimspiele, vier 3:0-Siege, 12:0 Punkte und 12:0 Sätze, das ist eine sehr starke Heimbilanz für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig. In der jüngsten dieser vier Partien ging es in der Bopparder Großsporthalle gegen den Aufsteiger TV Saarwellingen, der ungefährdet mit 3:0 (25:16, 20:19, 25:22) besiegt wurde. Bad Salzig steht als Tabellenfünfter mit 13 Punkten da. Eine Partie steht in diesem Jahr noch aus, am Samstag geht es zum Schlusslicht SSG Etzbach.