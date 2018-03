Wierschem und Andernach zu Hause

Die Volleyballerinnen aus Andernach und Wierschem genießen in der Oberliga am Wochenende Heimrecht.

Wierschems Trainer Peter Nogueira-Schmid schwört sein Team aufs Saisonfinale ein. Platz zwei ist noch in Reichweite.

Foto: Andreas Walz

DJK Andernach – TV Düppenweiler (Sa., 19 Uhr). Das Titelrennen in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland haben sie nach dem 0:3 beim neuen Tabellenführer VSG Saarlouis gleich „abgehakt“ – nun wollen Trainer Mario Birk und die Volleyballerinnen der DJK Andernach einfach nur die letzten drei Spiele der Saison erfolgreich bestreiten. Zunächst das Heimspiel gegen den TV Düppenweiler am Samstag (ab 19 Uhr) in der Berufsschulhalle.

Der Kampf um die erneute Vizemeisterschaft, sagt Birk, sei nicht das Thema in Andernach, auch wenn er zugibt: „Wir wollen nach Möglichkeit nicht schlechter abschneiden als in der vergangenen Saison.“ Härtester Rivale um Platz zwei dürfte der FC Wierschem sein, der drei Punkte weniger, aber auch noch ein Spiel mehr zu absolvieren hat. Die DJK kann und will nur ihre Hausaufgabe erledigen, und die lautet schlicht: drei Punkte einfahren. Gegen den Tabellensechsten ist Andernach Favorit, auch wenn Birk ans schwierige 3:1 im Hinspiel erinnert: „Düppenweiler bringt viele Bälle zurück und ist ungemütlich. Wir dürfen uns auch auf keine Spielchen unterm Netz einlassen.“ Positiv ist, dass Silke Schmitt und Ilona Astapowski zurückkehren, wohl nur Anna Reudelsdorf (Knie) fällt aus.

FC Wierschem – TV Holz II (So., 16 Uhr). Die Tür in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland hat sich noch mal geöffnet für die Volleyballerinnen des FC Wierschem – zumindest was den Kampf um den zweiten Platz angeht. Durch die Niederlage der DJK Andernach bei Primus VSG Saarlouis liegen die Maifeld Volleys weiterhin nur drei Punkte zurück, sie haben zudem ein Nachholspiel in der Hinterhand. Erst mal haben sie allerdings die Pflicht im anstehenden Heimspiel gegen den TV Holz II zu erfüllen – der Tabellensiebte gastiert am Sonntag (ab 16 Uhr) in der Großsporthalle Mendig.

Zu unterschätzen sind die Saarländerinnen aber gewiss nicht – als einzige Mannschaft haben sie die beiden Topteams Saarlouis und Andernach besiegt, je 3:2 in eigener Halle. „Das ist natürlich eine Warnung“, sagt Trainer Peter Nogueira-Schmid, der dennoch Zuversicht verbreitet: „Von der Qualität her sind wir besser, aber natürlich muss das auch auf dem Feld gezeigt werden.“ Das wird Michelle Klein nicht können, die Angreiferin ist privat verhindert. Womöglich wird Stand-by-Spielerin Laura Wey ihr Saisondebüt geben, auch Anna Rübers Einsatz ist möglich. Für alle im Kader gilt am Sonntag dann Nogueira-Schmids Wort: „Wir müssen klar im Kopf sein.“ cr