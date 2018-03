VfL Oberbieber unterliegt dem Tabellenzweiten klar

Aus unserem Archiv

Engers/Oberbieber

Die Heimniederlage der Volleyballfrauen des VfL Oberbie-ber gegen den saarländischen Vertreter und Tabellenzweiten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, TV Rohrbach, kam nicht unerwartet. Beim 0:3 (15:25, 25:27, 17:25) in der Sporthalle in Engers wehrte sich die Mannschaft von VfL-Trainer Ebi Abdol Samankan aber so gut es ging.