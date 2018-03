LAF Sinzig: Trainerin mit Bundesliga- und Familienreferenz – RZ-Gespräch mit Sarah Funk

Im ersten Heimspiel des Jahres empfangen die Regionalliga- Volleyballer der LAF Sinzig am Samstag (20 Uhr) die TG Mainz- Gonsenheim II. Für Neu-Trainerin Sarah Funk ist es das Debüt vor eigenem Publikum, bei dem ein klarer Erfolg angestrebt wird.

Die Zeiten der Männergesprächsrunden bei den LAF Sinzig sind vorbei. Matthias Michno (blaues Shirt) braucht nicht mehr als Trainer und Spieler eine Doppelrolle auszufüllen.

Foto: Vollrath

Ein halbes Jahr war die Trainerposition bei den LAF mehr oder weniger vakant. Zuspieler und LAF-Urgestein Matthias Michno versuchte sich an der Seitenlinie, musste aber personell bedingt immer wieder auf dem Feld aushelfen. Kein Idealzustand, wie auch Michno stets betonte. Mittlerweile ist nun mit Sarah Funk, der Ehefrau des Sinziger Spielers Dirk Funk, eine neue Übungsleiterin gefunden.

Sarah Funk ist die neue Trainerin der LAF Sinzig.

Foto: Funk

Als regelmäßige Zuschauerin des Bundesligisten VC Mendig hat sich die gebürtige Mayenerin, die in Thür aufwuchs, früh für den Volleyballsport begeistert. In der einzigen Mädchenmannschaft in näherer Umgebung begann die spätere Studentin an der deutschen Sporthochschule, mit zwölf Jahren in Andernach aktiv zu spielen. Über die Zwischenstation TV Vallendar durchlief die 1,80 Meter große Zuspielerin später beim TSV Bayer 04 Leverkusen die Jugendmannschaften. Erste Seniorenstation war danach Alemannia Aachen, mit der Funk 2008 bis in die Erste Bundesliga aufstieg.

2011 folgte der Wechsel zu DSHS SnowTrex Köln, und die Saison 2013/2014 absolvierte Funk als Vollprofi bei Bundesligist VT Aurubis Hamburg. Anschließend ging es zurück nach Leverkusen, wo die Zweite Bundesliga bis zur vergangenen Winterpause die sportliche Heimat war. Die RZ sprach mit der neuen Trainerin der LAF.

Frau Funk, wie kam es zum Engagement bei dern LAF Sinzig?

Durch das Studium in Köln kenne ich Matthias Michno bereits einige Jahre, und mein Mann Dirk spielt auch bei den LAF. Von daher war der Kontakt schon länger gegeben, ich habe mir auch einige Spiele in Sinzig angeschaut. In Leverkusen habe ich in den vergangenen Jahren Jugendmannschaften trainiert und nebenbei gespielt. Der Zeitaufwand mit vier Mal Training die Woche und einem Spiel am Wochenenden war mir nun in den Endzügen des Studiums aber zu hoch, und ich habe die aktive Karriere beendet. Da kam Matthias mit dem Vorschlag auf mich zu, Trainerin bei den LAF zu werden.

Jetzt ist es ja eine Herausforderung, gleich eine Männermannschaft zu trainieren, oder?

Erst einmal betrachte ich das als große Chance. Es ist natürlich ungewöhnlich, im Seniorenbereich gleich eine Mannschaft zu übernehmen, die bereits in der Regionalliga spielt. Ich denke, ich kann viel lernen, kann dem Team aber auch helfen und freue mich auf die Aufgabe.

Ist es für Sie schwierig, Trainerin von Ihrem Mann zu sein?

Das ist schon etwas Besonderes – und dann auch wieder nicht. Ich kenne ja auch Matthias Michno schon lange. Das wird die Arbeit nicht beeinflussen.

Wie sehen Ihre Ziele für mit der Mannschaft aus?

Oben mitmischen. Das Potenzial dafür ist absolut gegeben.

Wo sehen Sie nach Ihren ersten Eindrücken Verbesserungsbedarf?

Aufschlag und Annahme waren verbesserungswürdig. Da müssen wir im Training ansetzen. Gerade im Aufschlag können wir noch mehr Druck entwickeln. Auch können wir es noch besser nutzen, dass mit Matthias Michno und Merlin Hinsche nun zwei Zuspieler zur Verfügung stehen. Darauf muss sich ein Gegner auch erst einmal einspielen.

Wie steht es mit Ihren Ziele für Ihre Trainerlaufbahn?

Wohin mich die Trainerlaufbahn führt, weiß ich wirklich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall bald die B-Lizenz machen. Und dann wird sich zeigen wohin es geht.

Was erwarten Sie von Ihrem ersten Heimspiel?

Ich kenne die Mannschaft aus Mainz nicht, aber man darf ein schwierigeres Spiel als in der letzten Woche erwarten. Es geht im oberen Drittel der Tabelle sehr eng zu, da sollte man sich in dieser Partie keinen Ausrutscher leisten.

Das Gespräch führte unser

Mitarbeiter Lutz Klattenberg