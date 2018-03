Waldböckelheimer dominieren Derbys

Die TuS Waldböckelheim bleibt das Maß aller Dinge in der Zweiten Tischtennis-Rheinlandliga. Die beiden Derbys gegen die TTSG Niederhausen/ Norheim (9:1) und die SG VfL Kreuznach/Rüdesheim (9:2) gewann der Spitzenreiter klar.

Macht sich ganz lang: Oliver Scheib erreicht den Ball noch und bringt ihn zurück auf den Tisch. Der Waldböckelheimer gewann am Derby-Wochenende des Tabellenführers seine sämtlichen vier Partien jeweils im vierten Satz.

Foto: Klaus Castor

Im Hinspiel hatten die Niederhäuser die Partie enger gestalten können. Doch nur Michael Best wiederholte seinen Hinrunden-Erfolg über TuS-Topspieler Alexander Geyer – mit 12:10 im fünften Satz war das eine spannende Angelegenheit. Auch Jörg Feuckert agierte im vorderen Paarkreuz auf Augenhöhe, und Torsten Herberich hätte beim 10:12 im fünften Durchgang gegen Eckhard Wohlleben durchaus gewinnen können. Ansonsten dominierte der Gastgeber. „Wir sind nicht enttäuscht, die Waldböckelheimer waren einfach stärker, das erkennen wir neidlos an. Wir konzentrieren uns auf die Spiele, in denen wir punkten müssen“, bilanzierte TTSG-Spielführer Udo Spyra. Die weiteren TuS-Punkte holten Heiko Kehl, Marcel Andrae, Niklas Wohlleben, Oliver Scheib, Geyer, Kehl/Andrae, Geyer/N. Wohlleben und E. Wohlleben/Scheib. Auch gegen die Bad Kreuznacher sicherte sich die TuS alle drei Doppel und legte durch Geyer, Kehl (2), Andrae, E. Wohlleben und Scheib nach. Für die Gäste waren Stephan Altrichter und Christian Haus erfolgreich. olp