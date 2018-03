VfR Simmern beginnt in Nassau

Aus unserem Archiv

Simmern

Am Samstag (18 Uhr) gastiert der VfR Simmern im ersten Spiel der Rückrunde in der Tischtennis-Oberliga beim TV Nassau. Nachdem die Hunsrücker pünktlich zum Ende der Hinrunde den Relegationsrang acht verließen, soll der direkte Klassenerhalt nun gesichert werden. Dazu hat der VfR alle Mann an Bord, also auch mit Markus Streicher. Dennoch ist Nassau klarer Favorit.