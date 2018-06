Die Männer des TC BW Bad Ems haben ihr Oberligaspiel gegen den Titelkandidaten TC BASF Ludwigshafen II überraschend mit 17:4 gewonnen und dürfen angesichts fünf drohender Absteiger in der Tabelle kräftig durchatmen. Der Gast aus der Pfalz war zwar nicht in stärkster Formation an die Lahn gekommen, weil er den einen oder anderen Akteur in sein Bundesliga-Team abstellte, doch das kann den Triumph der Bad Emser nicht im Geringsten schmälern. „Damit war nun wirklich nicht zu rechnen, zumal wir ohne unsere Ausländer angetreten sind“, freute sich BW-Kapitän Dennis Gilberg über einen nahezu perfekten Tag, der mit dem Gewinn sämtlicher drei Doppel abgeschlissen worden war. In Euphorie wollte Gilberg aber dennoch nicht ausbrechen. „Bei derart vielen Absteigern muss man in dieser Liga immer auf der Hut sein. Wir haben aber nach dem dritten Erfolg im vierten Saisonspiel alles in eigener Hand und wollen im Endspurt noch mindestens zwei der drei noch ausstehenden Begegnungen gewinnen.“

Yannick Floer - Tom Eisenzapf 6:1, 6:2; Leandro Toledo - Maximilian Becker 3:6, 3:6; Dennis Gilberg - Jochen Mayer 6:3, 6:7, 6:10; Philipp Schehadad - Sascha Frank 6:3, 6:1; Christof ...

Lesezeit für diesen Artikel (233 Wörter): 1 Minute, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.