HTC Bad Neuenahr dominiert in Andernach

Nur noch wenige Ballwechsel im Matchtiebreak: Plötzlich lag Promise Iwere beim Endspiel um den Hallentitel des Tennisverbandes Rheinland von Krämpfen geplagt am Boden. „Ich habe dann die Zähne zusammengebissen“, sagte der Koblenzer später, nachdem eine kurze Behandlung unter Hilfestellung seines Finalgegners Dennis Gilberg geholfen und er die letzten Punkte zum Titelgewinn geholt hatte. Iwere vom TC Oberwerth war einer der Sieger bei den TVR-Titelkämpfen im Andernacher Tennis-Treff Mittelrhein, wo Emilia Feodorovici (HTC Bad Neuenahr) Meisterin wurde.

Zu einer klubinternen Angelegenheit des HTC Bad Neuenahr wurde das Frauenfinale bei der Tennis-Rheinlandmeisterschaft in Andernach: Emilia Feodorovici (Foto) setzte sich klar gegen Johanna Lambrich durch. Fotos: Andreas Walz Foto: Andreas Walz

Wesentlich weniger dramatisch als bei den Männern war es in der Frauenkonkurrenz zugegangen, wo vier Spielerinnen des HTC Bad Neuenahr das Halbfinale zu einer klubinternen Angelegenheit machten. Richtig spannend wurde es nur bei Johanna Lambrichs beiden Matchtiebreak-Erfolgen. „Dass sie zwei gesetzte Spielerinnen ausschaltet, ist schon eine kleine Überraschung“, urteilte Turnierleiter Horst Kelling über die Spielerin des HTC Bad Neuenahr. Zunächst erwischte es die Koblenzerin Isabel Herbster, an Nummer eins gesetzt, mit 6:10. Im Halbfinale war dann Lena Lindner, die aus ihrer Abneigung gegen Matchtiebreaks kein Geheimnis machte, im Duell mit ihrer Vereinskollegin beim 1:10 chancenlos.

Im Endspiel wartete allerdings in der Bad Neuenahrerin Emilia Feodorovici die dominierende Spielerin dieser Konkurrenz. Die hatte zwar beim 6:1, 7:5 gegen ihre Vereinskollegin Jelena Vucic im zweiten Durchgang des Halbfinales ein paar Probleme. „Aber ich habe für mich keine Chance gesehen, das Spiel noch zu drehen“, meinte Vucic. „Mir fehlt einfach die Matchpraxis.“

Das Finale erwies sich dann als einseitige Angelegenheit. „Wenn man sieht, es läuft nicht, resigniert man ein wenig“, kommentierte Lambrich das 1:6, 0:6. „Es war trotzdem ein Superturnier für mich, denn ich hatte nie damit gerechnet, bis ins Endspiel zu kommen.“ Ähnlich äußerte sich die Siegerin. „Ich bin zufrieden mit dem Turnier“, meinte Feodorovici, die sich seit geraumer Zeit in aufsteigender Form befindet: „Ich habe mein Spiel immer weiter verbessern können.“

In der Männer-Konkurrenz mit dem Gewinner Iwere hatte es nur ein gesetzter Spieler, nämlich Yannick Floer aus Bad Ems, ins Viertelfinale geschafft. „Das ist, soweit ich mich erinnern kann, noch nie da gewesen“, lautete Kellings Kommentar. Die mit 20 Teilnehmern bestbesetzte Klasse dieser Meisterschaften, deren Meldezahl sich mit 59 im gewohnten Rahmen bewegte, wurde zudem geprägt von zahlreichen Matchtiebreaks: Siebenmal ging es in den verkürzten Entscheidungssatz. Floer scheiterte in der Runde der besten acht Spieler mit 9:11 am Vereinskameraden Leandro Toledo, der wiederum in der (von gesetzten Aktiven freien) Vorschlussrunde von Gilberg, ebenfalls aus Bad Ems und hauptberuflich TVR-Trainer, mit 10:5 bezwungen wurde. In der zweiten Halbfinal-Begegnung hatte Iwere nur wenig Mühe beim 6:2, 6:2 gegen den Mit-Koblenzer Simon Hüttner (TC Oberwerth), der über Schulterprobleme klagte: „Ich konnte nicht richtig aufschlagen und musste versuchen, mit Grundschlägen zum Erfolg zu kommen.“ Was nur bis zum 2:1 im ersten Satz gelang.

Im Endspiel profitierte Iwere, 2014 schon mal Hallenmeister durch einen glatten Final-Erfolg gegen Benjamin Hassan, zunächst von Gilbergs Startschwierigkeiten. Der hatte zwar, dank Medikamentierung, im Unterschied zum Halbfinale („Hätte ich da im zweiten Satz ein Break kassiert, hätte ich aufgegeben“) keine Schulterschmerzen mehr, verlor aber beim 4:6 zwei Aufschlagspiele. Im zweiten Durchgang konnte sich der TVR-Coach auf sein variantenreicheres Spiel verlassen und kam auch mit den gegnerischen Aufschlägen besser zurecht – 6:2.

Im dritten Durchgang „war dann aber mein Akku leer“. Iwere überstand den Krampfanfall, holte sich mit einem Ass zum 9:4 eine Handvoll Matchbälle und verwandelte gleich den ersten mit einem riskanten Schlag auf die Grundlinie. Die Erklärung: „Wenn man nicht mehr laufen kann, muss man eben einfach schießen.“ wä