In Niederfischbach werden am Sonntag die Rheinlandmeistertitel im Straßenlauf über fünf beziehungsweise zehn Kilometer vergeben. Ursprünglich war diese Meisterschaft für Anfang März vorgesehen, doch damals fiel die Veranstaltung wegen starken Schneefalls kurzfristig aus. Zum Nachholtermin haben sich gut 100 Läufer angekündigt, von denen knapp 30 der Altersklasse U 16 angehören, die ab 13.30 Uhr die Fünf-Kilometer-Strecke in Angriff nehmen.

Die LG Sieg schickt mit 21 Lokalmatadoren die meisten Athleten ins Rennen. Neben den Durchlaufwertungen werden auch die Sieger in den einzelnen Jugend- und Seniorenklassen ausgezeichnet, zudem wird eine Mannschaftswertung ...

Lesezeit für diesen Artikel (290 Wörter): 1 Minute, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.