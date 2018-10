Wer im Westerwald oder seinen angrenzenden Regionen wohnt und sportlich ambitioniert ist, wird ihn sicher wieder auf dem Plan haben, den Hachenburger Löwenlauf am 20. Oktober. Seit 31 Jahren lockt der beliebte Volkslauf Läufer aller Leistungs- und Altersklassen nach Hachenburg. Mit seiner langjährigen Tradition und Erfahrung kann der Hachenburger Löwenlauf mit den ganz Großen mithalten, bleibt dabei trotzdem immer noch familiär und avanciert somit zum absoluten Wohlfühl-Lauf. Aufgrund der breiten Auswahl an Wettbewerben und Distanzen wird der Löwenlauftag oft zu einem sportlichen Familientag. Der Veranstalter DJK Marienstatt tut sein Bestes, um das entsprechende Rahmenprogramm zu bieten. Dazu zählt natürlich wie immer eine optimale Verpflegung mit Riesen-Kuchenbüfett, Würstchen und Getränken. Besonders stolz ist die DJK Marienstatt auf das langjährige soziale Engagement der Veranstaltung, da die Erlöse seit 28 Jahren über den Verein „Kinderheim und Dorfambulanz Südindien e.V.“ in soziale Projekte in Indien fließen. Jeder gemeldete Läufer unterstützt somit ein in Indien lebendes bedürftiges Kind.

Auch in diesem Jahr finden Läufer eine etwas veränderte Organisation der Veranstaltung vor. Aufgrund der Baumaßnahmen an der Rundsporthalle musste der Veranstaltungsort erneut vollständig in die Sporthalle der Realschule Plus ...

