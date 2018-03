Leichtathletik-Kreistag: Abgänge in der U 20 trüben Freude über viele gute Leistungen

Der Kreistag der Leichtathleten aus dem Westerwald hat erstmals im Hachenburger Schloss seine Bühne gefunden. Der Kreisvorsitzende Jürgen Keser begrüßte neben zahlreichen Sportlern auch Stadtbürgermeister Stefan Leukel im großen Lehrsaal der Hochschule der Deutschen Bundesbank. In einer Ansprache betonte der Stadtchef, dass die Sportlerinnen und Sportler auch als Markenbotschafter des Westerwaldes zu sehen seien. Sein besonderer Dank galt nicht nur den Aktiven für ihre großartigen Leistungen, sondern vor allem auch den unzähligen ehrenamtlich tätigen Menschen, die mit ihrer unermüdlichen Arbeit im Hintergrund den Erfolg der Aktiven erst möglich machten.

Foto: byJogi

Auch der Vorsitzende des TuS Hachenburg, Jochen Cramer, gratulierte den Aktiven zu ihren Erfolgen im vergangenen Jahr. Das große Sportfest im Burbach-Stadion habe mit seinen starken Leistungen einen Höhepunkt dargestellt. Albrecht Gehlbach, der Vorsitzende des Sportkreises Westerwald, lobte in seiner Ansprache die Arbeit in den Vereinen mit Hochachtung.

Klaus Lotz, der Präsident des Leichtathletikverbandes Rheinland, warf einen Blick in die Zukunft. Seine Botschaft: Die Bündelung der Kräfte sei künftig unumgänglich, um die Athleten bestmöglich zu fördern. Dazu regte der Funktionär einen Zusammenschluss der Verbände Rheinland, Rheinhessen und Pfalz an. Man müsse die Energien bündeln, um weiterhin schlagkräftig und auch attraktiv bleiben zu können.

Jürgen Keser rückte im Anschluss in seinem Bericht über das abgelaufene Jahr die unzähligen Erfolge der Athleten des Westerwaldkreises in den Mittelpunkt. Immerhin seien auch im Jahr 2017 Welt-, Europa- und Deutsche Meistertitel in den Westerwaldkreis gegangenen; dazu unzählige Meistertitel, Siege und Platzierungen.

Auch die sechs großen Leichtathletikveranstaltungen haben gute bis sehr gute Resultate erbracht. Höhepunkt seien die Rheinlandmeisterschaften im Hachenburger Burbach-Stadion gewesen. Eine positive Wettkampfbilanz begründete die Auszeichnung von 39 Sportlerinnen und Sportlern, die im Laufe der Veranstaltung geehrt werden konnten. Mit Bedauern musste Keser aber auch feststellen, dass immer mehr Jugendliche in der Altersklasse U 20 den Kreis verlassen.

Die Vorstandskollegen Alexandra Wehler, Kampfrichterwart Matthias Jung und der Beauftragte für den „Wäller Lauf-Cup“, Volker Kram, schlossen sich mit ihren Berichten an. Kram bedauerte den Teilnehmer-Rückgang im Lauf-Cup. Bei knapp 50 Teilnehmern stelle sich die Frage, ob diese Veranstaltung zukünftig noch attraktiv genug sei, um fortgeführt zu werden. In diesem Jahr, dem zehnten des Cups, fänden allerdings noch einmal zehn Veranstaltungen statt.

Jürgen Augst