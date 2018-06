Mit der Sonne um die Wette strahlte der 15-jährige Tim Elias Leyser vom LAZ Birkenfeld. Innerhalb einer Woche hatte der U16-Athlet aus Kirschweiler gleich zweimal die Qualifikationsnorm über 800 Meter für die deutschen Schülermeisterschaften in Wattenscheid unterboten. Beim Mini-Internationalen in Koblenz knackte er – vor allem durch bärenstarke letzte 200 Meter – mit der neuen Bestleistung von 2:04,74 Minuten erstmals deutlich die Norm von 2:06,00 Minuten und katapultierte sich damit auf Rang neun der besten 800-Meter-Läufer seiner Altersklasse. Mit dieser herausragenden Leistung ging das Nachwuchstalent des LAZ auch als Favorit bei den Landesmeisterschaften der U20 und U16 in Hamm an den Start. Seiner Favoritenrolle bewusst übernahm der Titelanwärter auch direkt die Führung und gab sie bis zum Ziel nicht mehr ab. Mit fast drei Sekunden Vorsprung wurde er in 2:05,76 Minuten ungefährdet Rheinland-Pfalz-Meister. Unbeschwert kann sich Leyser in den Sommerferien auf die Saisonhöhepunkte vorbereiten.

Fairness im Sport erlebte die LAZ-Sprinterin Luisa Georg (U20). Nach einigen Irritationen am Start – ausgelöst durch das Starterteam – verpasste sie zunächst in 13,05 Sekunden das Finale um eine ...

