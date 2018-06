Die Bedingungen waren optimal: Bei trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen fanden 289 Leichtathleten den Weg in die Obersteiner Fußgängerzone und beteiligten sich am 31. Idar-Obersteiner Altstadtlauf. Organisator Armin Vogt vom Idar-Obersteiner Jugendamt zog ein positives Fazit: „Organisatorisch hat alles gut geklappt, aber aufgrund des frühen Ferienbeginns sind es etwa 200 Meldungen weniger, weil bis auf die Grundschule Göttschied keine Schule gemeldet hat. Mehr Helfer wären besser, aber wir sind auch so zufrieden.“ Oberbürgermeister Frank Frühauf ergänzte: „Ich bin stolz auf die zahlreichen jungen Läufer und richte meinen Dank an das Organisationsteam.“

91 Nachwuchssportler machten sich zum Auftakt auf die 350 Meter lange Strecke rund um den Marktplatz, wie immer fachkundig kommentiert von Streckensprecher Heinz Hofmann. In der U8 siegte bei den ...

