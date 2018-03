Senioren aus dem Kreis Ahrweiler lösen fünf Tickets für die DM

Aus unserem Archiv

Kreisgebiet

Traditionell sind es in der Leichtathletik die Altersklassen-Sportler, die in der Wintersaison als Erste auf Titeljagd gehen. Bei den offenen NRW-Hallenmeisterschaften der Senioren in Düsseldorf hat sich Elisabeth Meyer (LG Kreis) Ahrweiler den einzigen Sieg für die Akteure aus dem Kreisgebiet gesichert. Jedoch machte es ihr die Konkurrenz auch einfach – durch Abwesenheit. Meyer war in der W 65 die einzige Starterin über 800 Meter, wie im vergangenen Jahr an gleicher Stelle. Auch 2017 war sie konkurrenzlos. Nach 3:13,23 Minuten war sie im Ziel und unterbot dabei mehr als deutlich die Norm für die Hallen-DM der Senioren Anfang März in Erfurt.