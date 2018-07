Schon zum sechsten Mal geht am Mittwoch, 25. Juli, das Neuwieder Deichmeeting über die Bühne. Die Veranstaltung im Rhein-Wied-Stadion, die in der Vergangenheit den besten Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfern zur Standortbestimmung vor den internationalen Großereignissen diente, wartet in diesem Jahr mit einer Premiere auf: Knapp zwei Wochen vor dem Beginn der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin fehlen die deutschen Zehnkampf-Asse, allen voran Lokalmatador Kai Kazmirek. Der Bronzemedaillengewinner der WM 2017 reiste bereits am Dienstag dieser Woche nach Kienbaum bei Berlin, wo er sich mit seinem Trainer Rainer Pottel konzentriert auf die EM vorbereiten will.

„Die EM hat Priorität“, erklärt der 27-jährige Weltklasseathlet von der LG Rhein-Wied, „die Vorbereitung auf diesen Wettkampf ist wichtiger für mich.“ Zwar bedauert der Polizeikommissar aus Sankt Sebastian bei Koblenz, ...

