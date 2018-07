Eigentlich war die deutsche Meisterschaft der Altersklasse U 23 im Heilbronner Frankenstadion als Roger Gurskis Wiedereinstieg in die Leichtathletik-Saison geplant. Nun markiert die DM möglicherweise das Ende. Zwar holte der Andernacher Silber sowohl über 200 Meter als auch mit der Staffel der LG Rhein-Wied, verletzte sich aber im Finale über 4 x 100 Meter so sehr, dass weitere Wettkämpfe in diesem Jahr fraglich sind.

„Total zufrieden“ war hingegen Viktoria Müller, die über 100 Meter Hürden ebenfalls Silber gewann. „Ich habe mir die Ergebnisse der Vorlauf-Ergebnisse extra nicht angeguckt“, erzählte die Rhein-Wied-Sprinterin nach dem Finale. ...

