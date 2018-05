Erfolglos blieb das Anrennen der Hockey-Frauen des Kreuznacher HC. So endete das Oberligaspiel bei Schlusslicht TFC Ludwigshafen torlos. Optische Vorteile sowie ein Plus an Ecken und Chancen reichten den Bad Kreuznacherinnen nicht. Es fehlten die letzte Konsequenz und Genauigkeit vor dem Tor. Allerdings verteidigte der TFC mit seinen erfahrenen Spielerinnen auch klug. Trotzdem standen am Ende 6:1 Ecken für den KHC in der Statistik. Bei einem der wenigen TFC-Konter bewahrte KHC-Torfrau Ann Catinca Reiniger ihr Team vor einem Rückstand. „Da hat uns Anca den Punkt gerettet, mit dem wir nun leben müssen“, bilanzierte KHC-Trainerin Maya Eberts. olp

Kreuznacher HC: Reiniger/Kern – Eberts, Senft, Kurpejovic, Bauch, Wagner, Hammen, Arend, Wetzel, Klever, Benkstein, Schnurbusch, Cunningham, Peters, Köhl, Espenschied.

