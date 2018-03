Konkurrenzfähig, aber erfolglos

Das Glück ist in dieser Saison einfach nicht auf der Seite des Kreuznacher HC. Erneut machten die Regionalliga-Hockeyspieler eine gute Partie, erneut bewegten sie sich mit dem Gegner auf Augenhöhe. Doch am Ende standen sie einmal mehr mit leeren Händen da. Dementsprechend enttäuscht verließen sie das Spielfeld in der IGS-Halle, während die Akteure des HTC Würzburg ihren 4:3 (2:1)-Sieg bejubelten, durch den sie den Klassenverbleib sicher haben. Der KHC bleibt Schlusslicht und muss nun darauf hoffen, noch am Hanauer THC vorbeizuziehen, um wenigstens den möglichen Relegationsplatz zu erreichen.

Gedränge an der Bande: KHC-Spieler Christopher Zerfaß (in rot) muss sich gegen zwei Würzburger zur Wehr setzen. So sehr sich sein Team im vorletzten Heimspiel auch bemühte, es zog erneut den Kürzeren.

Foto: Klaus Castor

„Die Jungs haben jetzt drei Spiele hintereinander eine Performance gezeigt, die man in der Liga braucht. Aber mir fehlt der Lohn für die Jungs, dass sie sehen, sie können es“, bedauerte KHC-Trainer Christian Winkler, der ergänzte: „Das Spiel war knapp und eng. Zumindest ein Unentschieden hätten wir uns verdient gehabt.“ Doch sein Team schafft es derzeit nicht, sich zu belohnen. Dabei sah es dieses Mal so aus, als würden die Gastgeber wenigstens einen Punkt mitnehmen. Achteinhalb Minuten vor dem Ende nutzte Christopher Zerfaß eine Strafecke, um zum 3:3 auszugleichen. Vier Minuten zuvor hatte er bei einem Versuch den Ball nicht gestoppt bekommen, im zweiten Anlauf machte er es besser, verwandelte souverän. Herausgeholt hatte die Ecke Tim-David Schäfer, der Mitte der zweiten Hälfte zu den auffälligsten Spielern gehörte, viel wirbelte und immer wieder vors Tor zog. In Minute 49 belohnte er sich für seinen Einsatz und markierte das 2:3. „Nach dem 1:3 hatte Timmy eine Phase, in der er schön aufgedreht hat“, lobte Winkler und fügte an: „Ich habe wirklich gedacht, dieses Mal ist es so weit.“

Doch die Euphorie seitens der Gastgeber wurde jäh gedämpft, als die Würzburger 2:59 Minuten vor dem Ende in Torjubel ausbrachen. Der vierte Gegentreffer traf den KHC mitten ins Kämpferherz und rief obendrein die Kritiker auf den Plan, denn die Entscheidung der Schiedsrichter, das Tor zu geben, war umstritten. „Bei allen Spielen, die knapp waren, gab es am Ende eine unglückliche Entscheidung gegen uns. Das ganze Spiel über wurden solche Situationen abgepfiffen, dieses Mal nicht. Das finde ich so bitter, und so Situationen machen dich irgendwann mürbe“, haderte der KHC-Coach.

Zwar versuchten die Bad Kreuznacher in den letzten knapp drei Minuten alles. Winkler nahm Torhüter Niklas Senft raus, brachte in Zerfaß einen sechsten Feldspieler. Doch die numerische Überzahl hatte nicht lange Bestand, da Christopher Knaul in der 58. Minute für ein Foul die Grüne Karte sah. Somit verliefen die finalen Angriffsbemühungen im Sande.

Wie in den beiden vorangegangenen Partien hatte Winkler mit zwei Blöcken agiert, und seine Mannen machten ihre Sache gegen Gäste, die auf Konter lauerten, ordentlich. Gefährlich wurde es für den KHC immer dann, wenn die Würzburger schnell spielten. Dadurch verschafften sie sich viel Raum, lockten die gegnerische Abwehr auf eine Seite und passten dann in die Mitte, wo ein Spieler frei stand und nur noch einschieben brauchte. Nach diesem Muster fielen die ersten beiden Treffer (3., 21.). Der KHC ließ sich von den Rückschlägen aber nicht beirren. Keine drei Minuten nach dem 0:2 verkürzte Kapitän Jan Beringer per Siebenmeter auf 1:2. Und auch nach der Pause war den Gastgebern anzumerken, dass sie mehr wollten. Daran änderte auch Gegentreffer Nummer drei (43.) nichts. Neun Minuten später war die Begegnung wieder völlig offen. Und auch wenn Winklers Mannen ein Happy End verwehrt blieb, die Steigerung im Vergleich zum Hinspiel, das sie mit 2:13 verloren hatten, war deutlich zu erkennen. „Dieses Mal waren wir konkurrenzfähig. Aber wir müssen es dann auch mal schaffen, den Sack zuzumachen“, forderte Winkler.

Kreuznacher HC: Senft – Beringer (1), Knaul, Dörfler, S. Zimmermann, J. Schäfer, Fürsicht, Zerfaß (1), Stomeo, T. Schäfer (1), Y. Zimmermann.

Von unserer Mitarbeiterin Tina Paare