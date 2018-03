Feldverweis wirft KHC aus der Bahn: A-Mädchen scheitern kurz vor dem Finale

Ein Feldverweis hat die Träume der Hockey-A-Mädchen des Kreuznacher HC von einer Teilnahme an der süddeutschen Meisterschaft platzen lassen. Bei der Rheinland-Pfalz/Saar-Meisterschaft in eigener Halle hätte der KHC das Finale erreichen müssen, um das Ticket zu lösen.

Dichtes Getümmel: Die Hockey-A-Mädchen des Kreuznacher HC (rote Trikots) mussten zweimal gegen die TSG Kaiserslautern ran. Foto: Klaus Castor

In der Vorschlussrunde führten die Bad Kreuznacherinnen gegen den Dürkheimer HC kurz vor Schluss bereits mit 2:1, als Dana Sieber vom Platz gestellt wurde. Der Grund für die Sanktion leuchtete den Gastgeberinnen nicht so recht ein. „Dana hatte nach einem Foul den Abstand nicht eingehalten. Aber in der U14 da schon einen Platzverweis auszusprechen, ist unüblich und völlig überzogen“, haderte KHC-Trainerin Vanessa Cunningham. Wie auch immer: In Unterzahl kassierte der KHC den 2:2-Ausgleich, im anschließenden Penaltyschießen setzte es eine 4:5-Niederlage.

„Die Mädels sind es nicht gewohnt, in Unterzahl zu spielen, weil das in dieser Altersstufe einfach so gut wie nie vorkommt“, ordnete Cunningham die Niederlage ein: „Wir sind insgesamt zufrieden damit, wie wir uns sportlich präsentiert haben, aber natürlich auch enttäuscht darüber, dass wir unser Ziel, das Endspiel, nicht erreicht haben.“ Nach dem Halbfinale war die Stimmung bei den KHC-Mädels im Keller. Das letztlich bedeutungslose Spiel um den dritten Platz gegen die TSG Kaiserslautern verloren die Bad Kreuznacherinnen mit 0:1. Den Titel sicherte sich die TG Frankenthal, die die Bad Dürkheimerinnen im Finale mit 5:2 bezwang.

Zu Beginn des Turniers hatte der KHC seine Ambitionen unter Beweis gestellt, dafür allerdings etwas Anlaufzeit benötigt. „Wir haben uns extra etwas früher getroffen, damit die Mädels im ersten Spiel auch wach sind“, betonte Cunningham. Nach der Ankunft um 9.30 Uhr wurde es um 11.10 Uhr gegen die TSG Kaiserslautern ernst – doch die Zuschauer bekamen bis zur Pause einen müden Auftritt zu sehen. Erst nach der Unterbrechung trafen die Gastgeberinnen zum 1:0-Sieg. Sie ließen anschließend ein 4:2 gegen den HTC Neunkirchen folgen. Dadurch wurde das Halbfinale, zu dem sich die Tribüne in der Konrad-Frey-Halle deutlich füllte, gebucht.

Organisatorisch zeigte sich Vanessa Cunningham zufrieden. „Wir hatten für das Turnier viele Helfer. Da hat alles gepasst“, hielt die Trainerin fest. Christoph Erbelding