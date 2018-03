Im Pokal: Bannberscheider Frauen ziehen sich achtbar aus der Affäre

Sie wollten sich achtbar aus der Affäre ziehen – das ist den Handballerinnen des TuS Bannberscheid im HVR-Pokal-Viertelfinale auch gelungen. Mit 19:25 (9:16) unterlagen Melanie Gerlach (beim Torwurf) und Co. am Sonntagnachmittag dem Oberliga-Tabellenführer HSG Hunsrück.

Vor rund 100 Zuschauern in der Siershahner Overberghalle waren es vor allem eine insgesamt starke Abwehrarbeit mit einer bestens aufgelegten Sylvia Sonntag im Tor, die den Bannberscheiderinnen zu einem Resultat verhalf, mit dem Melanie Knapp vorher nicht unbedingt gerechnet hatte. „Die Überlegenheit des Gegners war zwar immer da, aber wir haben nie aufgegeben“, resümierte die TuS-Spielertrainerin und haderte zudem mit dem Wurfpech, das ihre Mannschaft an diesem Tag hatte. „Wenn die Latten- und Pfostentreffer alle reingehen, wären wir vielleicht noch mal richtig nah rangekommen“, meinte Knapp. Letztlich waren es die Tempogegenstöße der Gäste, die den toremäßigen Unterschied ausmachten, und von denen sich die TuS-Frauen gerade in der Anfangsphase des Spiels zu viele einhandelten. Das nutzten die Hunsrückerinnen schnell zu einem komfortablen Vorsprung, der nie wirklich in Gefahr geriet. hun Foto: Michelle Saal