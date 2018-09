„Das hatten sie sich bestimmt viel leichter vorgestellt, wir haben sie ganz schön geärgert.“ Andreas Klute, Trainer der HSG Bad Ems/Bannberscheid II, blickte zufrieden auf das Gastspiel seiner Jungs beim TV Welling, einer der ersten Adressen in der Verbandsliga Ost, zurück. Zwar mussten die Kombinierten nach einer 12:10-Pausenführung dem Aufstiegskandidaten am Ende die Punkte mit 24:21 dann doch überlassen, am positiven Gesamteindruck änderte dies jedoch freilich nichts. Klute: „Wir haben uns hier super verkauft.“

Ein stark aufgelegter Routinier Carsten Noll im HSG war mit seinen sehenswerten Paraden der Garant des Vorsprungs nach 30 Minuten. Ein fataler 1:7-Lauf zu beginn des zweiten Abschnitts aber stellte ...

