HSG II muss am Samstag beim TV Arzheim Farbe bekennen

Aus unserem Archiv

Nach der 23:28-Niederlage beim Spitzenreiter HSG Römerwall wartet in der Handball-Verbandsliga Ost die nächste harte Bewährungsprobe auf die Reserve der HSG Bad Ems/Bannberscheid: Am Samstagabend gastiert das Team um Spielertrainer Andreas Klute ab 19.30 Uhr in der Sporthalle Steinerkopf beim Tabellensechsten TV Arzheim. Für die Kombinierten geht es auf den Koblenzer Höhen in erster Linie darum, den starken dritten Tabellenplatz zu verteidigen und einen der Konkurrenten um eine vordere Platzierung auf Distanz zu halten. Ob's eine ähnlich knappe Kiste wie im ersten Vergleich wird? Zum Auftakt der Saison behielten die Bad Emser und Bannberscheider auf der Insel Silberau nach einem Krimi trotz 9:11-Pausenrückstands am Ende mit 23:22 denkbar knapp die Oberhand.