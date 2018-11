Der TuS Holzheim II musste in der Handball-Bezirksoberliga bei der MSG Niederhofheim/Sulzbach eine 21.35 (8:15)-Niederlage hinnehmen. Nachdem das TuS-Trainergespann Stefan Wolfgram/Johannes Schuster noch am Freitag eine Absage der Partie in Erwägung gezogen hatte, kratzten die Verantwortlichen ein spielfähiges Team zusammen. Nachdem die Ardecker (links Moritz Rompel in Aktion) in der Anfangsphase das Geschehen noch offen gehalten konnten, setzte sich die Spielgemeinschaft nach dem 5:3 über 8:3, 13:4 auf 15:8 ab. Beim 24:14 betrug der Vorsprung der Einheimischen erstmals zehn Treffer (44.), am Ende stand dann eine 21:35-Schlappe und die Erkenntnis, dass es so fast unmöglich wird, die hohe Klasse erneut zu halten. stn

TuS Holzheim II: K. Fischer - Wöltche (3), Ohl (1), T. Heep, L. Fischer, K. Heep, Neckov (3), Klawikowski, Grünewald, Rompel (4), Oster (1), Biehl (3/2), Friedrich (4), Koch (2). ...

