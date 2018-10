Allein der Blick auf die Tabelle flößt noch keine Furcht ein. Der TSV Langgöns ist Sechster der Handball-Landesliga Mitte, hat ein Spiel gewonnen, eines verloren und musste sich zweimal mit einem Remis begnügen. Beim TuS Holzheim sieht es ähnlich aus, in drei Spielen gab es für die Mannschaft von Trainer Christian Bittkau jeden Spielausgang jeweils einmal. Alles offen also, könnte man meinen im Vorfeld des Gastspiels der Langgönser in der Halle der Zentralen Sportanlage in Diez (Samstag, 18 Uhr). Bittkau sieht das anders: „Das ist einer der Top-Gegner in dieser Klasse.“

Die individuelle Klasse ist es, die den TSV für viele Experten zum Favoriten der Liga machen, durchwachsener Start hin oder her. „Sie haben in den vergangenen Jahren immer ein, zwei ...

Lesezeit für diesen Artikel (318 Wörter): 1 Minute, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.