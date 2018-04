Die Meisterschaft in der Handball-Rheinlandliga ist vertagt: Die HSG Irmenach/Kleinich/ Horbruch (gelbe Trikots, mit Jannik Stürmer) hat nach 15 Siegen in Serie das erste Mal unter Trainer Mirza Cehajic verloren. Gastgeber HSG Bad Ems/Bannberscheid gewann auch sein zehntes Heimspiel – und das deutlich mit 30:23 (12:10). Die Irmenacher bekamen auch keine Schützenhilfe vom HSC Schweich. Die Moselaner unterlagen daheim 28:30 dem Tabellenzweiten SV Urmitz, der zwei Spieltage vor Schluss nun zwei Punkte hinter Irmenach liegt. Aufgrund des besseren direkten Vergleichs reicht Irmenach ein Sieg aus den beiden ausstehenden Partien am Samstag beim Tabellendritten HSV Rhein-Nette in Andernach und am letzten Spieltag (28. April) in Kleinich gegen den Drittletzten TV Welling. Zum Spiel in Siershahn: Die Gastgeber starteten hellwach, doch Irmenach hielt mit individueller Klasse dagegen. Bad Ems führte zur Pause 12:10 und zog danach schnell auf 15:10 (35.) davon. In der Folge wurde die Partie härter und hektischer, die heimische HSG behielt den Überblick und erhöhte bis zur 41. Minute auf 20:12. Schon da war Irmenach geschlagen. „Glückwunsch an die HSG, meine Mannschaft hatte heute nicht die nötige Einstellung. Das Ergebnis ist eine Blamage für uns“, sagte Mirza Cehajic sichtlich zerknirscht.

Irmenach: Everding, Schug – Mulliqi (1), Hölzenbein, J. Schneider, B. Klei (2), Bach (4), Stürmer (7), Löw (7), L. Schneider (1), K. Schell (1), Kirst und M. Schell. Foto: ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.