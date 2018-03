Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich die JSG Hunsrück (in Schwarz, mit der Nummer 12 Jona Fink und beim Wurf der beste Schütze Moritz Kessler) in das Tabellenmittelfeld der C-Jugendhandball-Oberliga vorgekämpft: Der Nachwuchs aus Irmenach und Gösenroth bezwang in der Kleinicher Hirtenfeldhalle den Rheinlandrivalen JH Mülheim/Urmitz 32:28 (16:13). Damit liegt die JSG als Siebter nur noch einen Punkt hinter dem Sechsten Mülheim/Urmitz. Die Hunsrücker waren ab der fünften Minute nie in Rückstand geraten, sie führten nach 34 Minuten sogar mit vier Toren (22:18). Trotzdem glichen die Gäste vier Minuten vor Schluss zum 28:28 aus. Doch dann setzte sich der große Kampfgeist des Teams von Florin Nicolae und Hans-Georg Denzer durch, bis zur Schlusssirene traf nur die JSG und feierte einen verdienten 32:28-Sieg.

JSG: Fuchs – Echternacht (1), Albright (2), Pusceddu (4), Ihmer (8/6), Radics (2), Kessler (8), Krömer (1), Fink (2), Göbel (4). Foto: Peter Scherer

