Ausblick: So geht's im Hunsrück-Handball weiter

Fastnachtspause für die Hunsrücker Handballvereine, das närrische Wochenende bietet eine gute Gelegenheit, um der Frage nachzugehen, wie es bei den Klubs aus der Region über die Saison hinaus weitergeht. Hier unsere Fragen – und die Antworten der Vereinsverantwortlichen:

Was passiert bei OberligistHSG Kastellaun/Simmern?

Die Vertragsverlängerung von Trainer Axel Schneider ist nur noch Formsache, wie HSG-Chef Detlev Tasch bestätigt. Schneider hat in seinem zweiten Jahr Kastellaun in die obere Tabellenhälfte geführt. „Die Trainerfrage steht nicht zur Diskussion, es gibt keinen Grund, an Axel Schneiders Stuhl zu rütteln“, sagt Tasch. Vor wenigen Wochen war eine weitere Zusammenarbeit kurzzeitig vor allem von Schneider infrage gestellt worden. Per E-Mail hatte der Trainer dem HSG-Vorstand sogar sein Aufhören am Saisonende angekündigt, auch weil er sich in einigen Punkten übergangen fühlte. Tasch sagt zu den Irritationen: „Es gab sie, da hat auch der Vorstand etwas versäumt. Aber das ist alles geheilt.“ Wichtig bei Kastellaun ist die Kaderplanung, dort dreht es sich um drei zentrale Fragen: Was macht Torjäger Henrik Walb? Was hat der Tunesier Aziz Helaoui vor? Und was planen die fünf großen Talente Luca Korbion, Laszlo Gilanyi, Jan Röckendorf, Bastian Wendling und Patrick Hess, die gerade ihr Abitur machen? Zu Walb sagt Tasch: „Henrik fühlt sich wohl, er bleibt, ich habe nichts Gegenteiliges gehört.“ Zu Helaoui sagt Tasch: „Maßgebend ist sein Schwager, bei dem er in Mainz lebt. Der hat mit Aziz Höheres vor. Unser Wunsch ist aber, dass Aziz auch nächste Saison bei uns spielt.“ Zu den A-Junioren sagt Tasch: „Ich glaube, sie wissen selbst noch nicht, wie es bei ihnen nach dem Abitur im März weitergeht. Wer macht eine Auslandsreise? Wer geht wohin studieren? Uns macht das schon Sorgen, weil sie sehr wichtige Spieler schon sind. Wir haben ihnen gesagt: Jungs, wir brauchen euch!“ Auf jeden Fall wollen Tasch & Co. externe Verpflichtungen tätigen, um möglichen Abgängen entgegenzuwirken.

Kommt die HSG Hunsrück bei den Männern in der nächsten Saison?

Nein, eine Spielgemeinschaft zwischen der HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch und der SG Gösenroth/Laufersweiler wird noch nicht kommen. Das steht mittlerweile so gut wie fest, wie Irmenachs Geschäftsführer Sport, Bernd Everding, und Gösenroths Vorsitzender Ralf Johann bestätigen. „Wir reden intensiv miteinander, aber wir wollen auch ein wenig den Druck rausnehmen, das zur nächsten Saison schon umzusetzen“, sagt Everding. Johann meint: „Lieber langsam und gut als schnell und schlampig. Das letzte Schleifchen um die Spielgemeinschaft fehlt noch, das kriegen wir in der Kürze der Zeit bis zum Saisonende nicht unter Dach und Fach.“ Ein Grund für die Verzögerung – die Gespräche über eine HSG Hunsrück begannen schon vor 13 Monaten – ist der momentane Irmenacher Erfolg (Erster in der Rheinlandliga) und die fragliche sportliche Zukunft der Gösenrother (als Drittletzter auf einem Abstiegsplatz in der Oberliga). Vor einem Jahr sah das noch anders, da wurde Irmenach keine große Zukunft im Hunsrück-Vergleich mit Kastellaun und Gösenroth prognostiziert. „Konstellationen verändern sich eben immer“, sagt Everding – und sagt im Bezug auf die HSG Hunsrück: „Dadurch können sich natürlich auch Prioritäten verschieben. Vor einem Jahr sah jeder unsere Felle wegschwimmen, jetzt sind wir wieder die Nummer zweieinhalb im Hunsrück mit Tendenz nach oben. Unsere Mannschaft würde es gerne in eigenen Stücken in der nächsten Saison in der Oberliga probieren.“ Das hat auch Johann registriert: „Die Konstellation hat sich aufgrund der Irmenacher Oberliga-Ambitionen geändert.“ Beide Parteien betonen aber weiterhin, dass die Kooperation zwischen Irmenach und Gösenroth als HSG Hunsrück wie bei den Frauen und in der Jugend nur eine Frage der Zeit ist. „Wir haben unseren derzeit ältesten B-Jugend-Jahrgang vor Augen, der nächste Saison komplett in die A-Jugend-Oberliga wechseln wird und ab 2019 für die Männer spielberechtigt ist“, sagt Everding: „Spätestens dann muss die HSG Hunsrück auf die Beine gestellt sein, wenn diese starke Jugend, die aus Irmenachern und Gösenrothern besteht und schon immer zusammengespielt hat, in den Männerbereich wechselt.“ Im Klartext: Zur Saison 2019/2020 – allerspätestens aber zur Saison 2020/21 – kommt die HSG Hunsrück.

Wie geht es bei der HSG Irmenach/ Kleinich/Horbruch weiter?

Die Irmenacher wollen nach neun Siegen in Serie und der Eroberung der Tabellenführung in der Rheinlandliga die Meisterschaft im Verbandsoberhaus eintüten und über die Aufstiegsrunde mit den Meistern aus Rheinhessen (derzeit TuS Kirn), der Pfalz (derzeit HSG Eckbachtal) und dem Saarland (derzeit HWE Homburg) die Rückkehr – wie gesagt eigenständig – in die Oberliga realisieren. Zwei freie Plätze gibt es in der Viererrunde. Nach dem 2:6-Punkte-Fehlstart kam mit dem neuen Trainer Mirza Cehajic die Wende. Der Bosnier hat bisher alle Spiele gewonnen. „Es ist unser größter Wunsch, dass Mirza bei uns als Trainer weitermacht, die Spieler brauchen diese strenge Hand“, erzählt Bernd Everding: „Wir haben einige Gespräche geführt, und ich denke, dass Mirza weitermachen möchte.“

Wie sehen die Planungen bei der SG Gösenroth/Laufersweiler aus?

Kurz vor Weihnachten legte Igor Domaschenko sein Traineramt nieder, seitdem haben Jochen Tatsch und Spieler Florin Nicolae das Sagen. Ihre Ausbeute: Vier Spiele, 3:5 Punkte, Verbesserung vom vorletzten auf den drittletzten Tabellenplatz – der zum Rettungsanker werden könnte, wenn sich Pfalz-Klub Dansenberg doch noch in der 3. Liga Süd hält. „Wir wollen in der Oberliga bleiben, haben einen kleinen Lauf und am nächsten Samstag das Heimspiel gegen den Vorletzten Bitburg“, sagt Ralf Johann. Er äußert sich zur Trainerfrage für die kommende Runde: „Die Kombination Tatsch/Nicolae funktioniert sehr gut. Warum sollten wir darüber nachdenken, etwas anderes zu machen?“ Bei den Spielern hält sich Johann bedeckt. Was passiert mit Anton Domaschenko nach dem Abgang seines Vaters? Was macht das andere Rückraum-Ass Heinrich Löwen, den vor allem die TuS Kirn locken soll? „Gespräche mit den Spielern folgen bald“, sagt Ralf Johann.

Wie sieht die Zukunft bei den Frauen der HSG Hunsrück aus?

In der kommenden Woche und damit noch vor dem Spitzenspiel in der Oberliga gegen die FSG Mainz 05/Budenheim II (17. Februar, 18 Uhr, in Kleinich) soll der Vertrag mit Trainer Sascha Burg (seit Juni 2016 im Amt) verlängert werden. „Der Gesprächstermin steht“, sagt Irmenachs Geschäftsführer Sport, Bernd Everding: „Wir haben uns auf ein sportliches Konzept verständigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sascha Burg unser Trainer bleibt, grenzt an 100 Prozent. Never change a winning team.“ Auch von Gösenrother Seite wünscht man sich ein Weitermachen mit Burg. „Die Mädels spielen nicht nur toll, sondern auch attraktiv, das ist Handball fürs Auge – und sicherlich ein Verdienst des Trainers“, sagt Gösenroths Chef Ralf Johann. Einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga wünscht er sich, aber er gibt schon im Vorfeld zu bedenken: „Das wird ein Riesen-Hauruck in Sachen Organisation und Administration werden.“ Bei einem Minuspunkt Rückstand muss die HSG aber erst mal in einer Woche daheim gegen Mainz II gewinnen, um den Drittliga-Traum weiter leben zu können.

Von unserem Redakteur Michael Bongard