Als Sarah Wies in der 58. Minute per Siebenmeter traf, hatten sich alle Feldspielerinnen der HSG Hunsrück mindestens einmal in die Torschützenliste eingetragen. Ein Indiz dafür, dass sich Coach Sascha Burg den Luxus leisten und munter durchwechseln konnte und das wiederum war letzten Endes ein Indiz dafür, wie einseitig sich die Handball-Oberligapartie zwischen der gastgebenden HSG und dem Aufsteiger TV Engers zum Saisonstart gestaltete. Am Ende gewann das Burg-Team mit 40:14 (20:7).

„Willkommen in der Oberliga“, sagten einige Zuschauer Mitte der ersten Halbzeit – und spielten damit auf den einseitigen Spielverlauf zu Ungunsten des TV Engers an. Lediglich in den Anfangsminuten konnten ...

Lesezeit für diesen Artikel (537 Wörter): 2 Minuten, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.