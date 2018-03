Rheinhessenliga: Harz ist der größte Gegner der SSV-Frauen

Kreis Bad Kreuznach. Nach dem knappen Sieg im Derby bei der TuS Kirn wartet auf die Handballerinnen des HSV Sobernheim eine einfachere Aufgabe. Der Tabellenführer ist am heutigen Samstag, 18 Uhr, beim HSC Ingelheim, dem punktlosen Schlusslicht der Rheinhessenliga, zu Gast. "Das ist für uns eine Pflichtaufgabe", sagt Jan-Philipp Lang. "Da müssen wir einfach nur unseren Stiefel spielen, dann können wir dem Ganzen optimistisch entgegenblicken." Schon gegen andere Teams aus der unteren Tabellenhälfte hatte der HSV-Trainer die Einsatzzeiten unter seinen Spielerinnen gerecht verteilt. Auch in Ingelheim sollen die Leistungsträgerinnen etwas geschont werden. "Jede soll zeigen, dass sie Trainingsinhalte im Wettbewerb umsetzen kann", sagt Lang. Franziska Bamberger fällt ganz aus. "Sie will eine Grippe anständig auskurieren", sagt der Trainer. "Deswegen verzichtet sie freiwillig."

Der HSV belegt zwar Platz eins, doch zwei Konkurrenten weisen weniger Minuspunkte auf. Bei einem von ihnen, der FSG Mainz 05/Budenheim III, tritt am Sonntag, 18.15 Uhr, der SSV Meisenheim ...

Lesezeit für diesen Artikel (281 Wörter): 1 Minute, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.