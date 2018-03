Gute Vorbereitung zahlt sich aus: Meisenheimer überzeugen beim 30:28-Sieg

Ein 30:28 klingt knapp, doch der Sieg des SSV Meisenheim mit exakt diesem Resultat war eine klare Angelegenheit. Der Handball-Rheinhessenligist vom Glan bezwang einen starken HC Gonsenheim in der heimischen Sporthalle des Paul-Schneider-Gymnasiums dank bärenstarker 45 Minuten und ließ am Ende lediglich etwas Mainzer Ergebniskosmetik zu.

„Was die Jungs über lange Zeit gezeigt haben, war echt super, richtig, richtig gut“, lobte SSV-Trainer Thomas Höltz die Darbietungen seines Teams. Vor allem die Abwehrarbeit ließ ihn schwärmen: „Da haben alle sehr gut zusammengearbeitet. Die Gonsenheimer mussten für jedes einzelne Tor im gebundenen Spiel richtig arbeiten. Da hat sich ausgezahlt, dass wir gut vorbereitet waren. Wir wussten, was uns erwartet.“ Im Angriff drückten die Meisenheimer aufs Tempo, ließen den Ball schnell durch die eigenen Reihen gleiten und kamen regelmäßig in gute Abschlusspositionen. „Wir haben nie lange bis zum Torerfolg gebraucht, weil wir Zug zum Kasten hatten. Zudem war die Erfolgsquote sehr hoch“, freute sich der Trainer. Die Weihnachtspause schien seinem Team richtig gutgetan zu haben.

Über 4:1 und 10:5 setzten sich die Meisenheimer auf 16:7 ab. 21 Minuten waren da erst gespielt. Zur Pause hieß es 17:11. Nach dem Seitenwechsel hielten die Meisenheimer den Kontrahenten zunächst auf Distanz – 23:16 stand es in der 42. Minute. „Danach sind die Gonsenheimer dann etwas herangekommen. Eng oder gefährlich wurde es aber eigentlich nicht mehr für uns“, berichtete Höltz, der erläuterte: „Ich möchte da auch gar nicht von einem Bruch sprechen. Zum einen hat bei uns verständlicherweise etwas die Kraft nachgelassen, zum anderen haben auch die Gonsenheimer eine gute Leistung gezeigt. Ich halte sie für extrem stark. Die werden in den nächsten Wochen ihre Punkte machen und sicher noch Spitzenteams ärgern. Sie waren auch in den Phasen, in denen wir hoch geführt haben, nie schlecht. Die sind in der Lage, 60 Minuten auf höchstem Tempo zu gehen.“

In der Abwehr packten die Meisenheimer auch weiter zu, lediglich im Angriff ließen sie mehr liegen. Da machte sich neben dem Kraft- auch ein Konzentrationsverlust bemerkbar. Beim 27:25 in der 53. Minute nahm Höltz eine Auszeit. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie sich für die starke Leistung auch bitte belohnen sollen. Das hat gefruchtet“, erzählte der Coach. Die SSV-Deckung hielt anschließend vier Minuten lang dicht, Philip Gehres und Moritz Drumm machten zudem vorne den Deckel auf den Sieg. olp

SSV Meisenheim: Huber – Christmann (8), Gehres (8/3), Münz (4), Hochstetter (4), Drumm (3), Brandt (2), Seibert (1), Becker, Maschtowski, Eckes, Gerhardt, Blätz.