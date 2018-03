Vallendar will wie im Hinspiel einen Sieg

Auf die Handball-Oberligisten TV 05 Mülheim und HV Vallendar warten an diesem Wochenende Mittelfeldduelle. Der HVV empfängt die HSG Rhein-Nahe Bingen, die mit einem ausgeglichenen Punktekonto auf Platz acht rangiert. Mülheim muss zum oberen Tabellennachbarn HSG Worms, der ebenfalls eine ausgeglichene Bilanz vorweisen kann.

HV Vallendar. HSG Bingen Sa., 18 Uhr

Der Vallendarer Kreisläufer Oliver Lohner (vorne) kommt frei zum Wurf – beim Sieg im letzten Heimspiel gegen Völklingen war er mit acht Toren bester HVV-Schütze. Ob ihm das auch gegen die HSG Bingen gelingt?

Foto: Heil

Nach der Karnevalspause und einer trainingsfreien Woche strebt der HVV den vierten Heimsieg der Saison an. Im Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Christoph Barthel die Bingener gut im Griff und schaffte einen 27:19-Auswärtssieg. Bingen startete inklusive dieser Niederlage mit 2:10 Punkten in die Saison, hat sich danach aber deutlich gesteigert und kann mittlerweile bereits neun Siege vorweisen. Im Januar brannte die Mannschaft ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Drei Siege mit 36, 38 sowie 40 erzielten Treffern gab es zu bejubeln. Besonders hervor tat sich dabei Rückraumakteur Stefan Corazolla, der allein in diesen drei Partien auf 33 Treffer kam. „Im Hinspiel haben wir eine gute Abwehr und Torhüterleistung gezeigt. Das waren die Hauptfaktoren für den Sieg und dies müssen wir wieder anstreben. Wir haben uns vorgenommen, in der Rückrunde alle Heimspiele zu gewinnen“, macht Barthel deutlich. Beim Personal hat der HVV-Trainer derzeit die Qual der Wahl. Linksaußen Tim Meder steht nach fast zweimonatiger Verletzungspause vor der Rückkehr. Merlin Busse und Stefan Baldus sind leicht erkältet, sollten aber zum Spiel rechtzeitig fit sein.

HSG Worms – TV 05 Mülheim So., 17 Uhr

Eine erholsame Karnevalspause hatte der TV 05 nicht, so musste Mülheim am vergangenen Samstag ersatzgeschwächt zum DHB- Amateurpokalachtelfinale ins ostwestfälische Spenge reisen – und nach guter Hälfte wieder einmal das Pokal-Aus in der ersten Runde hinnehmen. In Worms hat Trainer Hilmar Bjarnason wieder mehr personelle Alternativen. Torhüter Tobias Zelter ist mit von der Partie, und auch bei den zuletzt pausierenden Jan Hommen, Lukas Helf und Andreas Dahmen bestehen gute Hoffnungen auf einen Einsatz. Aus dem Hinspiel gegen die Nibelungenstädter ist noch eine Rechnung offen.

In Mülheim kam die HSG zu einem 33:30-Auswärtssieg. „Danach hat mich Worms eher etwas im negativen Sinne überrascht. Die Mannschaft hat bei uns einen starken Eindruck hinterlassen und ich hätte die HSG durchaus unter den Top fünf oder sechs der Liga erwartet. Warum es dort aber nicht in diese Richtung ging, vermag ich nicht zu beurteilen“, meint Bjarnason. Im Januar erlebte die HSG einen kleinen Aufwärtstrend mit drei Siegen in Serie. Zuletzt gab es vor zwei Wochen eine knappe Niederlage beim Spitzenreiter VT Zweibrücken-Saarpfalz. „Es muss uns gelingen, an die Leistung aus der ersten Hälfte im Pokal anzuknüpfen. Die HSG ist sicherlich als heimstark einzuschätzen, aber wir sind nie chancenlos und werden versuchen, die Punkte dort mitzunehmen“, so Bjarnason. lkl