TV Welling gelobt fürs Heimspiel Besserung

Nach der Karnevalspause wird es für den TV Welling und die HSV Rhein-Nette wieder ernst in der Handball-Rheinlandliga.

Foto: Andreas Walz

TV Welling – HSG Mertesdorf-Ruwertal (Samstag, 19.30 Uhr, Nettetalhalle). Am 15. Spieltag der Handball-Rheinlandliga kommt es gleich dreimal zu Duellen, in denen sich Teams gegenüberstehen, die – bedingt durch Spielverlegungen – bereits vor Kurzem die Klingen kreuzten. Es sind die drei letztplatzierten Mannschaften, die nun im Heimspiel auf Revanche für ihre Hinspielniederlagen sinnen. Welling und Bassenheim haben einiges wettzumachen. So ist es beim TV Welling das 25:47 vor zwei Wochen im Ruwertal, welches es zu tilgen gilt.

Wellings Trainer Achim Adams will im Heimspiel gegen Mertesdorf ein komplett anderes Gesicht seiner Mannschaft sehen. Auch wenn die Wochen der Wahrheit mit Spielen gegen die Konkurrenz um den Ligaverbleib erst eine Woche später mit der Partie beim TV Moselweiß beginnen, so kann die Partie gegen die HSG in Sachen Selbstbewusstsein nicht unerheblich sein. Adams sagt deshalb: „Dass wir jetzt zwei Mal hintereinander gegen Mertesdorf spielen, gibt uns einerseits die Gelegenheit, uns schnell zu rehabilitieren. Anderseits ist so eine Niederlage dadurch natürlich noch recht frisch und schmerzhaft.“

Der TVW-Trainer ist sich aber sicher, dass seine Mannschaft diesmal ein anderes Gesicht zeigt: „Wir werden uns definitiv stärker zur Wehr setzen und alles daransetzen zu beweisen, dass das Gewinnen in Welling immer viel schwerer ist als in eigener Halle. Das haben hier ja einige Mannschaften schon zu spüren bekommen.“ Adams ist längst nicht so vermessen, nun an einen Sieg zu glauben, aber „ein achtbares Resultat soll schon rausspringen, denn mit einem guten Spiel im Rücken geht es auch leichter in die dann folgenden Schlüsselspiele.“

TV Moselweiß – HSV Rhein-Nette (Samstag, 19.30 Uhr). Zwei Mal binnen 14 Tagen in einem Ligaspiel gegen denselben Gegner anzutreten, ist sicherlich außergewöhnlich. Für die Rheinlandliga- Handballer der HSV Rhein-Nette aber Realität. Am heutigen Samstag (19.30 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Jörn Kobusch beim TV Moselweiß. Vor zwei Wochen waren die Koblenzer aufgrund einer Spielverlegung aus der Hinrunde zu Gast in Andernach. Da setzte sich die HSV mit 29:25 durch. „Es muss allen klar sein, dass dieses Spiel kein Selbstläufer wird und einige Gefahren birgt. Natürlich haben wir vor zwei Wochen recht klar gewonnen, doch nun wird es auswärts ein ganz anderes Spiel. Moselweiß kämpft gegen den Abstieg und muss zu Hause seine Punkte holen“, sagt Kobusch.

Nach dem erfolglosen Januar war das Spiel gegen den TVM für die HSV ein deutlicher Schritt nach vorn, wenn auch noch nicht alles wieder rund läuft. „Einige Akteure konnten sich nach den vier Niederlagen Spaß und Sicherheit zurückholen. Aber mit einem schwachen Spiel kann es schnell wieder in die andere Richtung gehen. Ich hoffe, wir gehen konzentriert in die Partie, und noch mehr Akteure können wieder an die Form der Hinrunde anknüpfen. Mit einer ähnlichen Partie wie der von vor zwei Wochen wäre ich schon ganz zufrieden“, erklärt Kobusch.

Personell sieht es mit einer Ausnahme gut aus bei den Vereinigten aus Andernach und Plaidt. Der Einsatz von Yannick Mehlem ist aufgrund einer Erkältung fraglich, der Rest des Kaders scheint nach der Karnevalspause fit. lkl, htr