TV kassiert bittere Niederlage

Eine bitterere 22:26 (13:11)-Niederlage haben die Handballerinnen des TV Moselweiß beim bisherigen Oberligaletzten TG Osthofen kassiert. Während Osthofen (6:18 Punkte) sich damit um einen Rang verbessern konnte, schmilzt der Vorsprung der Koblenzerinnen (8:16) auf die Abstiegsplätze auf nun zwei Zähler zusammen.

Dabei sah es für das Team von Thomas Bach und David Clemens zumindest in der ersten Hälfte so aus, als könne es sich in der Tabelle etwas von den abstiegsgefährdeten Rängen absetzen. "Bis zum 9:3 für uns haben wir sehr gut angefangen. Dann aber wollten wir zu viel und haben zu schnell, aber ohne Erfolg Lösungen gesucht", sagte Bach. Dennoch retteten sich die Gäste mit einer 13:11-Führung in die Pause.

Ab dem 13:14 aber ging es dahin mit der Moselweißer Führung. Drei Osthofener Tore in Folge brachen den Bann aus Sicht der Gastgeberinnen. Moselweiß musste mit ansehen, wie die TGO bis auf fünf Tore Differenz davonzog. "In der Abwehr wurden wir zunehmend passiver, was unseren Gegner immer mehr ins Spiel brachte. Letztendlich war der Sieg für Osthofen an diesem Tag verdient. Ein wenig fehlen mir die Worte. Ich bin enttäuscht", meinte Bach. htr

Moselweiß: Heinz, Werner, Nürenberg – Schäfer (6), Meier (6/1), Bach (6/5), Kleeschulte (2), Bender (1), Schmidt (1), Berresheim, Nuhn.