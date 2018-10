Den Bonuspunkt, den die Handballer der HSG Römerwall eine Woche zuvor in Kleinich eingefahren hatten, veredelten sie im Rheinlandliga-Heimspiel gegen die TS Bendorf. In St. Katharinen schlugen sie den rheinischen Konkurrenten 26:24 (10:13). Karsten Hönig – hier beim Wurf – trug zwei Treffer zum Sieg bei. Die Entscheidung fiel spät. Als die Gäste zum 24:24 ausgeglichen hatten, blieben der HSG noch zwei Minuten. Entschlossene Durchbrüche von Simon Bönder und dem 18-jährigen Jannik Walter sowie eine Parade von Torhüter Julian Dannenberg stellten den Erfolg sicher. Den Auftakt hatte das Römerwall-Team verpatzt. Es fehlten Spannung und Konzentration. Die Gäste nutzten die Konfusion zur 6:1-Führung (5.). Zwar funktionierte nach einer Auszeit die Abstimmung in der HSG-Abwehr deutlich besser, doch die Gastgeber konnten den Rückstand bis zur Pause nur um zwei Treffer verkürzen, weil es im Angriff weiterhin stockte. Da das Römerwall-Team in Kleinich sogar einen Sechs-Tore-Rückstand aufgeholt hatte, war noch nichts verloren. Das Team von Spielertrainer Tim Binnes trat nach Wiederanpfiff wacher und agiler auf, nach gut drei Minuten war der 13:13-Ausgleich geschafft. Es blieb spannend. Trotz einer 23:20-Führung musste die HSG noch einmal den Gleichstand zulassen, erst die letzten zwei Tore entschieden. Der Aufsteiger rückte damit auf Rang fünf vor. Am Mittwoch, 19 Uhr, empfängt die HSG im Achtelfinale des HVR-Pokals den verlustpunktfreien Ligaprimus TV Bitburg und muss an ihre Leistungsgrenze gehen, um eine Außenseiterchance zu haben.

HSG Römerwall: Dannenberg, Unkel; R. Binnes (1), T. Binnes (4), Bönder (3), Fritzen (2), Hönig (2), Kesselheim, Klaes, Rolser (1), Röser (2/1), Siedenkamp (1), Stuntz (6/1), Walter (4). Foto: ...

