TuS-Spiel in Offenbach wird live übertragen

Die Spieltage 24 bis 38 sowie alle Nachholspiele der Fußball-Regionalliga Südwest sind festgezurrt worden – und die TuS Koblenz wird dabei einmal sogar bei Sport1 live übertragen: Im Auswärtsspiel am 2. April (Ostermontag, 20.15 Uhr) bei Kickers Offenbach. Los geht es für die Mannschaft von Trainer Petrik Sander am 3. Februar (15.30 Uhr) mit dem Nachholspiel im Stadion Oberwerth gegen die Stuttgarter Kickers. Auch eine Woche später darf die TuS zu Hause gegen den FSV Frankfurt (10. Februar, 14 Uhr) ran, ehe am 17. Februar (14 Uhr) bei Wormatia Worms das erste Auswärtsspiel des Jahres auf dem Programm steht.