Vertragsverlängerungen und Bauer-Rückkehr: So plant der FC Karbach die nächste Saison

Am Montag hat der FC Karbach in Niederburg die Vorbereitung auf die Restrunde in der Fußball-Oberliga (Start am 25. Februar mit dem Auswärtsspiel in Gonsenheim) aufgenommen. Die Planungen für die neue Saison laufen indes schon auf Hochtouren.

Torwart Florian Bauer spielt die Saison beim Bezirksligisten SG Müden/Treis-Karden/Moselkern noch zu Ende, dann kehrt er nach nur einem Jahr wieder zum Oberligisten FC Karbach zurück. Ob er im Sommer auf den ebenfalls aus St. Aldegund stammenden Marco Gietzen (links) wieder trifft, steht in den Sternen. Die Karbacher Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Gietzen stehen noch aus.

Foto: Alfons Benz

Der „Neue“

Der erste Zugang für die nächste Runde steht bereits fest – und das ist beim FC ein Altbekannter: Florian Bauer kehrt im Sommer von Bezirksligist SG Müden nach dann nur einer Saison zum FC zurück. Von 2008 bis 2017 hat der 30-Jährige bereits für Karbach das Tor gehütet. Zwei Klassen tiefer wollte es Bauer ruhiger angehen lassen. „In ihm brennt aber noch das Feuer“, sagt der FC-Chef Daniel Bernd: „Wir haben einen Torwart gesucht. Das war schnell geklärt.“ Bauer spielt die Saison in Müden zu Ende und wird sich – wie in den Jahren davor auch – einen Zweikampf mit Lukas Schmitt liefern. Bis Saisonende ist Schmitt nach dem Winter-Abgang von Kadir Yalcin die Nummer eins. „Wenn Kadir geblieben wäre, wäre das nie passiert“, sagt der St. Aldegunder Bauer zu seiner Rückkehr im Sommer: „Ich habe mit Daniel Bernd noch sehr oft Kontakt. Als wir über Kadirs Abgang geredet haben und er sagte, dass Karbach einen Torwart für nächste Saison sucht, habe ich gesponnen und gesagt: Ich komme wieder.“ Das wurde nun fixiert. „Ich habe viel Unterstützung in meinem Umfeld für den Schritt, zurück nach Karbach zu wechseln, erfahren“, sagt Bauer: „Ich habe auch die Leute beim FC vermisst und bin froh, dass der Kontakt nie abgerissen ist. Ich sehe das als große Herausforderung, in der nächsten Saison wieder Oberliga zu spielen.“ Bis Saisonende hütet Bauer weiter den Kasten des Bezirksligisten Müden. Mit einem Mix aus Enttäuschung und Verständnis nahmen die SG-Verantwortlichen Bauers Entscheidung auf. „Das kann ich auch verstehen“, sagt Bauer. Müden hatte gehofft, mit Bauer langfristig einen erfahrenen und starken Keeper zwischen den Pfosten zu haben. Das hat sich aber bald erledigt, die SG muss wieder auf Torwartsuche gehen.

Sie bleiben

Torwart Schmitt hat genau wie die Abwehrspieler David Eberhardt, Tim Puttkammer, Julian Hohns, Mathias Fischer (aus St. Aldegund), Chris Gerhartz (aus Faid) sowie die Mittelfeldakteure Michael Kohns, Johannes Göderz, Maximilian Junk, Linus Peuter und die Stürmer Selim Denguezli und Dominik Kunz den Vertrag verlängert. Bemerkenswert: Eberhardt geht in seine 12. Saison beim FCK, für Puttkammer (9.), Schmitt, Junk (jeweils 8.), Denguezli (7.) und Hohns (6.) ist Karbach die bisher längste Station in ihrer Seniorenkarriere. „So eine Vereinstreue ist selten in der Oberliga, das macht uns stolz“, sagt Bernd.

Die Fragezeichen

Momentan hat Karbach 26 Mann im Kader, 12 haben zugesagt – das heißt: Die Zukunft von 14 Mann ist ungeklärt. Dazu gehören auch Stammkräfte wie die Klappert-Brüder Sören und Lukas, Tobias Jakobs und Marco Gietzen (aus St. Aldegund) oder Edelreservist Tobias Wirtz. Bei Keeper Nico Pfeffer und Janos Justen (aus St. Aldegund) muss die Entwicklung abgewartet werden wie bei dem aus der Reserve hochgezogenen Ole Schäfer sowie den im Winter verpflichteten JFV-Akteur Jakob Sievert. Beim anderen Winterzugang Leo Kabashi ist die Zusammenarbeit „nicht nur für ein halbes Jahr“ (Bernd) angedacht. Sommertransfer Sebastian Schmitt hofft nach seiner Verletzung endlich eingreifen zu können. Yannick Rinker kommt am 1. Februar aus Bali zurück, dann folgen Gespräche. Blieben noch Enrico Köppen und Oscar Feilberg. Beide spielen auf Bewährung, wie Bernd bestätigt: „Enrico darf so eine Halbserie wie in der Hinrunde nicht mehr passieren, er muss Gas geben, wenn er weiter in Karbach spielen will. Oscar ist ein Stück Karbach, aber er muss nach seiner Verletzung nun auch endlich wieder Fuß fassen.“ Bernd sagt: „Wir planen nächste Saison mit 20 bis 22 Mann, darunter noch zwei, drei Neue.“ Damit ist klar: Von den 14 Fragezeichen wird nur die Hälfte bleiben.

Der Trainer

Torsten Schmidt ist bei allen Gesprächen dabei und in die Planungen für die neue Saison voll involviert. „Er ist heiß“, bestätigt sein Chef Daniel Bernd. Heißt wohl nichts anderes: Schmidt wird in seine 14. Saison als FC-Coach gehen.

Von unserem Redakteur Michael Bongard