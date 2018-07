Fußball-Oberligist TuS Koblenz hat die Spieler Amodou Abdullei, Rudolf González Vass und Necmi Gür verpflichtet. Der 30-jährige Mittelstürmer Abdullei war zuletzt für den CS Grevenmacher in der zweiten luxemburgischen Liga aktiv (22 Spiele, 11 Tore). In der Saison 2011/12 wurde er mit F91 Düdelingen luxemburgischer Meister und Pokalsieger. Während seiner Zeit beim SV Mehring und bei Borussia Neunkirchen konnte der 1,93 Meter große Angreifer bereits Erfahrungen in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sammeln. „Es war nicht einfach, ihn zu bekommen. Er ist ein erfahrener Spieler, der auch charakterlich absolut zu uns passt und uns weiterhelfen wird“, sagt TuS-Trainer Anel Dzaka. Abdullei hat beim Regionalliga-Absteiger, der derzeit ein Insolvenzverfahren durchläuft, einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 unterschrieben.

Der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler González Vass spielte zuletzt für den FC St. Pauli II in der Regionalliga Nord. Zuvor durchlief der Offensivspieler die Jugendabteilung von Bayer 04 Leverkusen. Für die ...

