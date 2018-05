Am Tag eins nach dem Abstieg arbeiteten die Verantwortlichen des künftigen Fußball-Oberligisten TuS Koblenz an der Zukunft. Die wichtigste sportliche Frage ist allerdings noch nicht geklärt. Zwar traf sich Anel Dzaka, der die TuS als Trainer in den 13 Punktspielen seiner Amtszeit beinahe bis ans rettende Ufer geführt hätte, am Vormittag mit Entscheidungsträgern des Vereins, eine Entscheidung, ob der Bosnier dem Traditionsklub auch in der kommenden Oberligasaison als Trainer zur Verfügung steht, ist allerdings noch nicht gefallen.

„Es sind noch ein paar Kleinigkeiten zu klären“, sagte Dzaka im Gespräch mit unserer Zeitung und kündigte an, sich zeitnah zu finalen Gesprächen mit dem Präsidium zu treffen. Die Tendenz ...

Lesezeit für diesen Artikel (632 Wörter): 2 Minuten, 44 Sekunden

